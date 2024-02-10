Новосибирскую гадалку задержали в Астрахани за любовную магию

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Как рассказали в ГУ МВД России по Астраханской области, в полицию обратилась девушка, заявившая, что сибирячка обманом выманила у нее 25,8 тысяч рублей за любовный приворот. В социальных сетях гадалка могла пообещать разрешить все проблемы на любовном фронте. Но после перевода денег связь оборвалась.
Сейчас против лжегадалки возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Девушка уже призналась во всем, ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что в Новосибирске банкир отсудил у государства 24,5 миллиона рублей за ложное обвинение в мошенничестве.