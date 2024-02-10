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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Новосибирскую гадалку обвиняют в мошенничестве

Новосибирскую гадалку задержали в Астрахани за любовную магию

10 февраля 2024, 11:13
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирскую гадалку обвиняют в мошенничестве

Астраханские полицейские арестовали за мошенничество новосибирскую гадалку

В Астрахани задержали двадцатилетнюю жительницу Новосибирска. Девушка подозревается в мошенничестве.

Как рассказали в ГУ МВД России по Астраханской области, в полицию обратилась девушка, заявившая, что сибирячка обманом выманила у нее 25,8 тысяч рублей за любовный приворот. В социальных сетях гадалка могла пообещать разрешить все проблемы на любовном фронте. Но после перевода денег связь оборвалась.

Сейчас против лжегадалки возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Девушка уже призналась во всем, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Новосибирске банкир отсудил у государства 24,5 миллиона рублей за ложное обвинение в мошенничестве.

В Новосибирске бывший банкир отсудил у государства 24,5 млн рублей
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Мошенничество#Александр Ляхов#Гадалка
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