В Новосибирске бывший банкир отсудил у государства 24,5 млн рублей

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Соответствующее решение вынес Железнодорожный районный суд Новосибирска.
«Взыскать в пользу Чернявского П.А. с Российской Федерации в лице министерства финансов РФ, за счет казны РФ в счет возмещения имущественного вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, расходы на оказание юридической помощи, а также расходы, связанные с прохождением реабилитации, с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги в Новосибирской области в общей сумме 24 352 822 рубля» — цитирует precedent.tv постановление инстанции.
В 2017 году Павла Чернявского взяли под стражу на основании обвинения в выдаче невозвратного кредита на сумму более 250 миллионов рублей ООО «ИнвестСтрой». Директор компании-заемщика Наталья Ускова утверждала, что со стороны банкира имел место финансовый обман. В итоге новосибирец был полностью оправдан в сентябре 2021 года, но уже успел провести три года в СИЗО.
Напомним, что в Новосибирске оправдали обвиняемого в убийстве подростка.