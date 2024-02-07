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Банкиру компенсировали моральный ущерб за трехлетнее пребывание в СИЗО

В Новосибирске бывший банкир отсудил у государства 24,5 млн рублей

7 февраля 2024, 09:32
Фото: 1MI
Банкиру компенсировали моральный ущерб за трехлетнее пребывание в СИЗО

В Новосибирске банкир Чернявский получит 24,5 млн рублей компенсации

Бывший председатель правления ОАО «Акционерный банк „Пушкино“ Павел Чернявский смог отсудить у государства моральную компенсацию в размере 24,5 миллиона рублей. Финансист проходил обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве и легализации преступных доходов.

Соответствующее решение вынес Железнодорожный районный суд Новосибирска.

«Взыскать в пользу Чернявского П.А. с Российской Федерации в лице министерства финансов РФ, за счет казны РФ в счет возмещения имущественного вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, расходы на оказание юридической помощи, а также расходы, связанные с прохождением реабилитации, с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги в Новосибирской области в общей сумме 24 352 822 рубля» — цитирует precedent.tv постановление инстанции.
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В 2017 году Павла Чернявского взяли под стражу на основании обвинения в выдаче невозвратного кредита на сумму более 250 миллионов рублей ООО «ИнвестСтрой». Директор компании-заемщика Наталья Ускова утверждала, что со стороны банкира имел место финансовый обман. В итоге новосибирец был полностью оправдан в сентябре 2021 года, но уже успел провести три года в СИЗО.

Напомним, что в Новосибирске оправдали обвиняемого в убийстве подростка.

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