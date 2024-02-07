В Новосибирске бывший банкир отсудил у государства 24,5 млн рублей

В 2017 году Павла Чернявского взяли под стражу на основании обвинения в выдаче невозвратного кредита на сумму более 250 миллионов рублей ООО «ИнвестСтрой». Директор компании-заемщика Наталья Ускова утверждала, что со стороны банкира имел место финансовый обман. В итоге новосибирец был полностью оправдан в сентябре 2021 года, но уже успел провести три года в СИЗО.