Прекращено дело о банкротстве холдинга «Сибирский гигант» в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:43
Published Сегодня, 01:43
Modified Сегодня, 01:45
Updated Сегодня, 01:45
Предприниматель Кирилл Кузнецов обратился в декабре 2021 года с заявлением о просроченной задолженности. В ноябре 2022 года холдингу была установлена процедура оздоровления на 12 месяцев.
В рамках этой процедуры предусматривалось погашение задолженности перед кредиторами на сумму в 54,71 млн рублей. Еще 36,78 млн рублей не попали в утвержденный график. Всю задолженность удалось полностью погасить.
«На основании изложенного, административный управляющий запросил прекратить производство по делу о банкротстве», — говорится в решении суда.
Напомним, что зарегистрированный в Новосибирске холдинг владел сетями магазинов «Горожанка», «Мегас» и «Гигант», но в 2021 году их продал.