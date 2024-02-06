atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:43

Published Сегодня, 01:43

Modified Сегодня, 01:45

Updated Сегодня, 01:45

Дело завершено

Прекращено дело о банкротстве холдинга «Сибирский гигант» в Новосибирске

6 февраля 2024, 01:43
Фото: 1MI
Дело завершено
В Новосибирске закрыли дело о банкротстве компании «Сибирский гигант». Такое решение принял Арбитражный суд.

Предприниматель Кирилл Кузнецов обратился в декабре 2021 года с заявлением о просроченной задолженности. В ноябре 2022 года холдингу была установлена процедура оздоровления на 12 месяцев.

В рамках этой процедуры предусматривалось погашение задолженности перед кредиторами на сумму в 54,71 млн рублей. Еще 36,78 млн рублей не попали в утвержденный график. Всю задолженность удалось полностью погасить.

«На основании изложенного, административный управляющий запросил прекратить производство по делу о банкротстве», — говорится в решении суда.

Напомним, что зарегистрированный в Новосибирске холдинг владел сетями магазинов «Горожанка», «Мегас» и «Гигант», но в 2021 году их продал.

«Новосибирскэнергосбыт» банкротит научное издательство из-за миллионного долга
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске регоператор-банкрот требует с Алексея Джулая почти 100 млн рублейВ Новосибирске признали банкротом компанию владельца сети кофеен Coffee CollectiveПавильоны банкрота «Дяди Денера» в Новосибирске продадут за 14,6 млн рублей
#Новосибирск#Банкротство#Арбитражный суд#Магазины#Эмилия Губарева#Кредиторы#Холдинг
Подпишитесь
Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов ищет работу с зарплатой полмиллиона рублей
Вчера, 15:46
Ученикам школы в Новосибирске стало плохо после дезинфекции тараканов
Сегодня, 01:37
«Это преступление»: глава Союза отцов потребовал закрыть Nebar из-за «обнаженки»
Вчера, 10:47
Особняк с зимним садом и бассейном продают в Новосибирске за 34 млн рублей
Сегодня, 01:15
Лабрадор раскрыл измену, съев стринги любовницы новосибирца
Сегодня, 03:14
Мобильный интернет теперь «ловит» во всех тоннелях Новосибирского метро
Сегодня, 02:56