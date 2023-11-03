Павильоны банкрота «Дяди Денера» в Новосибирске продадут за 14,6 млн рублей

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В Новосибирске скоро состоится аукцион, на котором планируется продать имущество сети «Дядя Денер», которая обанкротилась, пишет РБК-Новосибирск.
Информация о предстоящем аукционе была опубликована конкурсным управляющим Аркадием Зыряновым на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
На продажу будут выставлены 41 павильон «Дядя Денер» в комплекте с кассовыми аппаратами и оборудованием для приготовления шаурмы. Оценочная стоимость десяти лотов, включающих указанные объекты, составляет 14,63 млн рублей. Аукцион запланирован на 18 декабря.