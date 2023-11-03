Павильоны банкрота «Дяди Денера» в Новосибирске продадут за 14,6 млн рублей

На продажу будут выставлены 41 павильон «Дядя Денер» в комплекте с кассовыми аппаратами и оборудованием для приготовления шаурмы. Оценочная стоимость десяти лотов, включающих указанные объекты, составляет 14,63 млн рублей. Аукцион запланирован на 18 декабря.