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Павильоны банкрота «Дяди Денера» в Новосибирске продадут за 14,6 млн рублей

Павильоны банкрота «Дяди Денера» в Новосибирске продадут за 14,6 млн рублей

3 ноября 2023, 01:47
Фото: 1MI
Павильоны «Дяди Денера» в Новосибирске будут выставлены на аукцион с оценочной стоимостью 14,6 млн рублей.

В Новосибирске скоро состоится аукцион, на котором планируется продать имущество сети «Дядя Денер», которая обанкротилась, пишет РБК-Новосибирск.

Информация о предстоящем аукционе была опубликована конкурсным управляющим Аркадием Зыряновым на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На продажу будут выставлены 41 павильон «Дядя Денер» в комплекте с кассовыми аппаратами и оборудованием для приготовления шаурмы. Оценочная стоимость десяти лотов, включающих указанные объекты, составляет 14,63 млн рублей. Аукцион запланирован на 18 декабря.

В Новосибирске обанкрочена сеть шаурмы «Дядя Денер»
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#Бизнес#Новосибирск#Банкротство#Продажа#Аукцион#Имущество#Эмилия Губарева#Дядя Денер
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