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Терминал будет обслуживать поезда с грузами из Азии

ТЛЦ «Сибирский» под Новосибирском заработает на полную мощность в 2025 году

11 февраля 2024, 10:35
Фото: freepik.com
Терминал будет обслуживать поезда с грузами из Азии
Транспортно-логистический центр (ТЛЦ) будет обслуживать грузовые контейнерные поезда из стран Азии и станет одним из крупнейших в Сибири

Все работы по созданию ТЛЦ «Сибирский» на площадке промышленно-логистического парка в пригороде Новосибирска планируется завершить в 2025 году. После этого пропускная способность транспортного центра составит 1 млн контейнеров в год. Общая площадь центра составит более 300 га, объем инвестиций в проект превысит 15 млрд рублей, сообщает агентство ТАСС.

Контейнерный терминал сможет обслуживать одновременно несколько полносоставных контейнерных поездов, обеспечивая сортировку грузов и прохождение таможенного и фитосанитарного контроля.

Логистический центр будет ориентирован, прежде всего, на обслуживание товарного потока из азиатских стран, его ввод в эксплуатацию позволит значительно сократить сроки и стоимость доставки грузов в Сибирь. Кроме того, терминал расширит экспортные возможности для новосибирских производителей.

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#Бизнес#Экономика#Новосибирск#Терминал#Логистика
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