ТЛЦ «Сибирский» под Новосибирском заработает на полную мощность в 2025 году

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Все работы по созданию ТЛЦ «Сибирский» на площадке промышленно-логистического парка в пригороде Новосибирска планируется завершить в 2025 году. После этого пропускная способность транспортного центра составит 1 млн контейнеров в год. Общая площадь центра составит более 300 га, объем инвестиций в проект превысит 15 млрд рублей, сообщает агентство ТАСС.
Контейнерный терминал сможет обслуживать одновременно несколько полносоставных контейнерных поездов, обеспечивая сортировку грузов и прохождение таможенного и фитосанитарного контроля.
Логистический центр будет ориентирован, прежде всего, на обслуживание товарного потока из азиатских стран, его ввод в эксплуатацию позволит значительно сократить сроки и стоимость доставки грузов в Сибирь. Кроме того, терминал расширит экспортные возможности для новосибирских производителей.