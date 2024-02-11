ТЛЦ «Сибирский» под Новосибирском заработает на полную мощность в 2025 году

Все работы по созданию ТЛЦ «Сибирский» на площадке промышленно-логистического парка в пригороде Новосибирска планируется завершить в 2025 году. После этого пропускная способность транспортного центра составит 1 млн контейнеров в год. Общая площадь центра составит более 300 га, объем инвестиций в проект превысит 15 млрд рублей, сообщает агентство ТАСС.