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Modified Сегодня, 03:17

Updated Сегодня, 03:17

Промпарк будет заниматься локализацией брендов из КНР

В промпарк под Новосибирском инвестируют 120 млрд рублей

11 февраля 2024, 03:17
Фото: Изображение Midjourney
Промпарк будет заниматься локализацией брендов из КНР
Промышленный парк построят совместно с бизнесменами из Китая в районе села Толмачево

Частный индустриально-промышленный парк предполагается построить на земельном участке в Толмачевском сельсовете под Новосибирском. Инициатором проекта стало ООО «Инженерные сети Трейд». Основным направлением работы промпарка станет локализация китайских брендов, причем упор будет сделан на продукцию двойного назначения.

Срок реализации проекта семь лет, общий объем инвестиций — 120 млрд рублей, пишет издание «РБК-Новосибирск» со ссылкой на слова министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова.

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#Бизнес#Новосибирск#Инвестиции#Промышленно-логистический парк#Китай
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