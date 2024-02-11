В промпарк под Новосибирском инвестируют 120 млрд рублей

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
Частный индустриально-промышленный парк предполагается построить на земельном участке в Толмачевском сельсовете под Новосибирском. Инициатором проекта стало ООО «Инженерные сети Трейд». Основным направлением работы промпарка станет локализация китайских брендов, причем упор будет сделан на продукцию двойного назначения.
Срок реализации проекта семь лет, общий объем инвестиций — 120 млрд рублей, пишет издание «РБК-Новосибирск» со ссылкой на слова министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова.