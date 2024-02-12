За 5 лет в Новосибирской области обновили 709 единиц общественного транспорта

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Муниципальные перевозчики должны играть ключевую роль на рынке пассажирского транспорта. Необходимо продолжать увеличивать темпы обновления подвижного состава и объем дорожного строительства. Об этом заявил губернатор Андрей Травников на заседании, посвящённом итогам и перспективам инфраструктурного развития региона.
«Моё мнение таково: мы уже пробовали жить и в советских принципах, и в рыночных принципах, и сегодня нужно идти „золотой серединой“, когда муниципальные перевозчики, подконтрольные властям, являются определяющими на рынке этой услуги… Одновременно с планированием увеличения объёмов дорожного строительства мы должны планировать равномерную долгосрочную загрузку наших подрядных организаций и, по сути дела, выращивание сильных подрядчиков на ближайшие 5-10 лет. Одновременно с ужесточением спроса за качество работы», — сказал глава региона.
По информации заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Игоря Миллера, в связи с переориентацией грузовых потоков и развитием внутреннего туризма, со сменой основного направления движения с запада на восток, фиксируется ежегодное увеличение интенсивности движения до 20%.
Необходимо ежегодное наращивание объёмов работ и превышение плановых показателей. Переход на качественно новый этап развития дорожной отрасли обусловлен нацпроектом «Безопасные качественные дороги», инициированным Президентом РФ.
За прошедшие 5 лет в нашей области приведено в нормативное состояние почти 2300 км автомобильных дорог, что в 1,7 раз больше в сравнении с предшествующей пятилеткой (1351 км).
В сфере пассажирского транспорта за пять лет обновлено 709 транспортных средств. Это в шесть раз больше, чем за предыдущую пятилетку 2013–2017 гг.