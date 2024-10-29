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Октябрь
Новые троллейбусы прибыли в Новосибирск — сколько их выйдет на улицы города
В Новосибирске полным ходом идет обновление троллейбусного парка. Об этом заявил мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании в правительстве региона.
29 октября, 03:05
Более 250 новых троллейбусов получил Новосибирск по госпрограммам и нацпроекту
О планах по созданию новых маршрутов и достижениях транспортной отрасли в регионе рассказал заместитель транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.
18 октября, 05:45
Новый трамвай вышел на линию в Новосибирске — что говорят горожане
13 октября, 03:59
Легендарный трамвай №13 осовременился — на маршруты вышли новые вагоны
9 октября, 04:08
Мэрия раскрыла, когда будет готов проект продления метро в Новосибирске
Администрация Новосибирска планирует продолжить развитие метрополитена, расширяя Дзержинскую линию. В муниципалитете рассказали о сроках подготовки проекта.
5 октября, 04:46
Июль
Обновить парк вагонов новосибирского метрополитена поручил губернатор
Губернатор Андрей Травников поручил мэрии подготовить необходимые документы для приобретения новых вагонов метро.
17 июля, 05:52
Февраль
За 5 лет в Новосибирской области обновили 709 единиц общественного транспорта
12 февраля, 11:54

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