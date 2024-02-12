За пять лет объем жилищного строительства в Новосибирской области вырос в 1,7 раза

С 2019 года количество введённых объектов социальной инфраструктуры выросло более, чем в два раза: с 36 объектов до 80 объектов, введённых в 2023 году. За пять лет по объёму жилищного строительства Новосибирская область приросла в 1,7 раза, в 2023 году было сдано 3,016 млн квадратных метров жилья.