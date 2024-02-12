За пять лет объем жилищного строительства в Новосибирской области вырос в 1,7 раза

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Глава региона акцентировал внимание на том, что в 2024-м году завершается шестилетка реализации нацпроектов, инициированных президентом РФ: «Уже идёт согласование перезапуска, продления, запуска новых нацпроектов после 2024 года».
По словам министра строительства Алексея Колмакова, благодаря реализации нацпроектов, строительная отрасль региона за последние пять лет набрала высокие темпы развития и достигла рекордных показателей.
С 2019 года количество введённых объектов социальной инфраструктуры выросло более, чем в два раза: с 36 объектов до 80 объектов, введённых в 2023 году. За пять лет по объёму жилищного строительства Новосибирская область приросла в 1,7 раза, в 2023 году было сдано 3,016 млн квадратных метров жилья.
Благодаря реализации нацпроектов кардинальные перемены произошли и в коммунальной сфере, доложил министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов. В рамках федеральных программ благоустроено 427 общественных пространств и 1270 придомовых территорий. А благодаря проекту «Чистая вода» регион за относительно небольшой промежуток времени в пять раз увеличил количество районных центров области с централизованным питьевым водоснабжением.
«Были запущены новые инструменты, которые мы можем использовать. Это подтверждает, что работы у нас в ближайшие годы меньше не будет», — резюмировал Андрей Травников.