Linkin Park выступят в Новосибирске с рок-хитами

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Новосибирцы смогут услышать любимые хиты рок-группы на концерте 5 апреля. В программе симфонического оркестра Hard Rock Orchestra узнаваемые композиции: Numb, One Step Closer, In the End, Faint, Crawling, What I've Done и другие.
Оркестр начал выступления в 2019 году с аншлага в Кремле. Концерты проходили также в составе оркестров ГАСО, Большого театра, РНО и Новой России.
И вот новое шоу — в день, когда Честеру Беннингтону могло исполниться 48 лет. Концерт пройдёт в 19:00 в ККК им. Маяковского. Билеты доступны на сайте.