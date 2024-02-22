Linkin Park выступят в Новосибирске с рок-хитами

Оркестр начал выступления в 2019 году с аншлага в Кремле. Концерты проходили также в составе оркестров ГАСО, Большого театра, РНО и Новой России.



И вот новое шоу — в день, когда Честеру Беннингтону могло исполниться 48 лет. Концерт пройдёт в 19:00 в ККК им. Маяковского. Билеты доступны на сайте.