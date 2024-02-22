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Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Выступления оркестра проходят с 2019 года

Linkin Park выступят в Новосибирске с рок-хитами

22 февраля 2024, 06:49
Фото: Hard Rock Orchestra
Выступления оркестра проходят с 2019 года
Концерт трибьют-оркестра состоится 5 апреля — в день, когда солисту Честеру Беннингтону могло исполниться 48 лет.

Новосибирцы смогут услышать любимые хиты рок-группы на концерте 5 апреля. В программе симфонического оркестра Hard Rock Orchestra узнаваемые композиции: Numb, One Step Closer, In the End, Faint, Crawling, What I've Done и другие.

Фото: Hard Rock Orchestra

Оркестр начал выступления в 2019 году с аншлага в Кремле. Концерты проходили также в составе оркестров ГАСО, Большого театра, РНО и Новой России.

И вот новое шоу — в день, когда Честеру Беннингтону могло исполниться 48 лет. Концерт пройдёт в 19:00 в ККК им. Маяковского. Билеты доступны на сайте.

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#Культура#Новосибирск#Афиша#Концерт#Музыка#Алина Гурицкая
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