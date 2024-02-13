FEDUK выступит в Новосибирске после отмены концерта в Тюмени

Рэпер FEDUK должен выступить в Новосибирске в клубе «Подземка» 10 марта. Несколько дней назад его концерт в Тюмени был отменен. Причина отмены неизвестна, но некоторые СМИ цитируют исполнителя, который якобы выразил свое мнение в социальной сети.