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Posted Сегодня, 03:18

Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

Федук приедет с концертом в Новосибирск

FEDUK выступит в Новосибирске после отмены концерта в Тюмени

13 февраля 2024, 03:18
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Федук приедет с концертом в Новосибирск
Организаторы концерта FEDUK в Новосибирске не собираются его отменять, несмотря на отмену предыдущего выступления в другом регионе.

Рэпер FEDUK должен выступить в Новосибирске в клубе «Подземка» 10 марта. Несколько дней назад его концерт в Тюмени был отменен. Причина отмены неизвестна, но некоторые СМИ цитируют исполнителя, который якобы выразил свое мнение в социальной сети.

«Казалось, что мы далеко ушли от насилия и первобытного животного страха, но нет — то, что происходит сейчас порождает именно это. Невозможно думать и говорить больше ни о чем, а пытаясь что-то сказать не находишь никаких верных слов. Невозможно поверить, что это все происходит в 21 веке, где всем нам, обычным людям, нужно только мирное небо. И за него никто не должен страдать. ОСТАНОВИТЕСЬ!»

Однако, сам пост уже удален и необходимо проверить его подлинность через архив.

Арт-директор «Подземки» Платон Гудков заявил «Сибкраю», что на данный момент нет информации об отмене концерта в Новосибирске. Он также отказался комментировать деятельность общественников, которые требуют закрыть клуб после ряда скандалов.

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