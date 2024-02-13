FEDUK выступит в Новосибирске после отмены концерта в Тюмени

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Рэпер FEDUK должен выступить в Новосибирске в клубе «Подземка» 10 марта. Несколько дней назад его концерт в Тюмени был отменен. Причина отмены неизвестна, но некоторые СМИ цитируют исполнителя, который якобы выразил свое мнение в социальной сети.
«Казалось, что мы далеко ушли от насилия и первобытного животного страха, но нет — то, что происходит сейчас порождает именно это. Невозможно думать и говорить больше ни о чем, а пытаясь что-то сказать не находишь никаких верных слов. Невозможно поверить, что это все происходит в 21 веке, где всем нам, обычным людям, нужно только мирное небо. И за него никто не должен страдать. ОСТАНОВИТЕСЬ!»
Однако, сам пост уже удален и необходимо проверить его подлинность через архив.
Арт-директор «Подземки» Платон Гудков заявил «Сибкраю», что на данный момент нет информации об отмене концерта в Новосибирске. Он также отказался комментировать деятельность общественников, которые требуют закрыть клуб после ряда скандалов.