Школьные конструкторские бюро откроются в регионе в 2024 году по нацпроекту

Из общего количества созданных новых мест 28% технической направленности, 22% — физкультурно-спортивной, 16% — естественнонаучной, 14% — социально-гуманитарной, 11% — художественной и 9% — туристско-краеведческой. В 2024 году новыми местами в системе дополнительного образования будет обеспечено еще более 8,2 тысяч юных жителей региона в 18 муниципальных районах и городских округах Новосибирской области.