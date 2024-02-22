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Updated Сегодня, 05:24

Школьники научатся

Школьные конструкторские бюро откроются в регионе в 2024 году по нацпроекту

22 февраля 2024, 05:22
Фото: 1MI
Школьники научатся
В ходе таких занятий после учебы школьники будут разрабатывать новые технологии

Новой формой работы в системе дополнительного образования региона станут школьные конструкторские бюро, направленные на совместную учебно-производственную деятельность детей и взрослых по созданию новых технологий. Эта работа отвечает задачам укрепления технологического суверенитета страны, поставленным президентом России, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Бюро будут сочетать современные цифровые технологии и «работу руками» в мастерских.

«Новосибирская область успешно прошла три отбора на предоставление в предыдущие несколько лет субсидий из федерального бюджета на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Всего за четыре года в регионе создано почти 54 тысячи мест дополнительного образования детей по всем направленностям в 357 образовательных организациях», — прокомментировала министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

Активное развитие системы допобразования региона позволило привлечь к внешкольным занятиям 300 тысяч детей Новосибирской области за последние несколько лет, добавила глава ведомства.

Из общего количества созданных новых мест 28% технической направленности, 22% — физкультурно-спортивной, 16% — естественнонаучной, 14% — социально-гуманитарной, 11% — художественной и 9% — туристско-краеведческой. В 2024 году новыми местами в системе дополнительного образования будет обеспечено еще более 8,2 тысяч юных жителей региона в 18 муниципальных районах и городских округах Новосибирской области.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Минобр#Допобразование
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