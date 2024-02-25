Общаться с мамой запретили забаррикадировавшемуся в кабинете сенатора новосибирцу

В СИЗО Сергей чувствует себя плохо, особенно после того, как ему запретили общаться с матерью. Ограничение связано с тем, что мать была допрошена как свидетель, пишет «Прецедент». Любовь Ермошина, мама Сергея, подтвердила, что не может общаться со своим сыном уже длительное время и беспокоится о его состоянии. Она считает, что его следовало бы перевести под домашний арест, так как он обратился за помощью, а не совершил преступление.