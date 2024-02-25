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Новосибирец в СИЗО

Общаться с мамой запретили забаррикадировавшемуся в кабинете сенатора новосибирцу

25 февраля 2024, 06:16
Фото: Прецедент
Новосибирец в СИЗО
Сергей Ермошин, житель Новосибирска, который в декабре забаррикадировался в кабинете сенатора Владимира Городецкого, остается под стражей до 7 марта. Ему запретили общаться с матерью.

Адвокат мужчины подавала ходатайство об изменении меры пресечения с СИЗО на домашний арест, но это прошение было отклонено. Защита решила подать апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд.

В СИЗО Сергей чувствует себя плохо, особенно после того, как ему запретили общаться с матерью. Ограничение связано с тем, что мать была допрошена как свидетель, пишет «Прецедент». Любовь Ермошина, мама Сергея, подтвердила, что не может общаться со своим сыном уже длительное время и беспокоится о его состоянии. Она считает, что его следовало бы перевести под домашний арест, так как он обратился за помощью, а не совершил преступление.

«Он не преступник, он просил помощи. Тяжело болен, а в СИЗО нет условий для содержания. Неужели его так трудно отпустить под мой надзор?», — ранее говорила мама новосибирца.
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Напомним, что Сергея Ермошина переводили из СИЗО в психиатрическую больницу для проведения экспертизы. На данный момент результатов экспертизы еще нет.

Забаррикадировался в кабинете Городецкого, сижу с его помощницей. Меня довели до отчаяния: обращался за помощью к сенатору, замгубернатора, в Минздрав. Но это ничем не помогло», — рассказывал Сергей Ермошин.

На протяжении 8 лет мужчина страдает от неизвестного заболевания. Из-за отсутствия точного диагноза ему пришлось уйти с работы и находиться на иждивении у больной матери. Ермошина подозревают в захвате заложников и заведомо ложном сообщении об акте терроризма

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#Общество#Новосибирск#Суд#Эмилия Губарева#Домашний арест
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