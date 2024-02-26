Как кассир автовокзала присвоила полмиллиона рублей за 1,5 года

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Старший билетный кассир новосибирского автовокзала на протяжении 1,5 лет, с сентября 2022 года по январь 2024 года, крала деньги из кассы ООО «Автовокзал-Главный». Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. За это время женщина присвоила 500 тысяч рублей.
Дзержинский районный суд Новосибирска признал кассира виновной в присвоении чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
Свою вину подсудимая полностью признала, 100 тысяч вернула в кассу, еще 400 тысяч ей предстоит вернуть. Ее приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком два года.
В январе 2024 года мэрия Новосибирска продала свою долю в недостроенном здании автовокзала на Красном проспекте. Лот выставили на продажу еще в 2021 году.