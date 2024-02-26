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Кассир новосибирского автовокзала за 1,5 лет украла из кассы полмиллиона рублей

Как кассир автовокзала присвоила полмиллиона рублей за 1,5 года

26 февраля 2024, 11:32
Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Кассир новосибирского автовокзала за 1,5 лет украла из кассы полмиллиона рублей

Суд признал женщину виновной в присвоении денежных средств в крупном размере и обязал деньги вернуть.

Старший билетный кассир новосибирского автовокзала на протяжении 1,5 лет, с сентября 2022 года по январь 2024 года, крала деньги из кассы ООО «Автовокзал-Главный». Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. За это время женщина присвоила 500 тысяч рублей.

Дзержинский районный суд Новосибирска признал кассира виновной в присвоении чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Свою вину подсудимая полностью признала, 100 тысяч вернула в кассу, еще 400 тысяч ей предстоит вернуть. Ее приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком два года.

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В январе 2024 года мэрия Новосибирска продала свою долю в недостроенном здании автовокзала на Красном проспекте. Лот выставили на продажу еще в 2021 году.

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#Происшествия#Новосибирск#Суд#Кража#Автовокзал#Алёна Рогонова
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