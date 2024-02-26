Как кассир автовокзала присвоила полмиллиона рублей за 1,5 года

Старший билетный кассир новосибирского автовокзала на протяжении 1,5 лет, с сентября 2022 года по январь 2024 года, крала деньги из кассы ООО «Автовокзал-Главный». Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. За это время женщина присвоила 500 тысяч рублей.