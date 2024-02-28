Нейросети для телефонных мошенников

«Жертвами» дипфейков уже стали немало известных людей во всем мире, например, Дональд Трамп, Илон Маск и Олег Тиньков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Например, бывший президент США на днях пожаловался на то, что конкуренты используют технологию дипфейка, чтобы в пабликах появлялись фото, на которых Трамп выглядит неестественно полным и нездоровым. Что перед президентскими выборами в США, как вы понимаете, можно расценивать как черный пиар. Фейковые видео с Илоном Маском и другими знаменитостями были использованы для рекламы криптовалютной платформы. Кстати, из других американских знаменитостей жертвами дипфейкеров стали конгрессмен Нэнси Пелоси, изображенная пьяной, и экс-президент Барак Обама, который в одном из роликов назвал Дональда Трампа «засранцем».