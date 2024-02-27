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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

На ресурсы можно зайти без VPN

Instagram* разблокировали? После массового сбоя приложение открывается без VPN

27 февраля 2024, 13:45
Фото: 1MI
На ресурсы можно зайти без VPN

После массового сбоя новосибирцы могут войти в Instagram* без VPN

В России заработали ранее заблокированные Роскомнадзором ресурсы. Пользователи сети предполагают, что после массового сбоя с большинства ресурсов слетела блокировка. Среди них — Instagram* и Facebook**.

Сейчас на ресурсы можно зайти без использования анонимайзеров и VPN. У некоторых пользователей сайты работают с медленной скоростью, но особых проблем не наблюдается.

«Я сейчас зашла в Instagram*. Спокойно посмотрела все нужные мне фотографии без анонимности. Перешла к друзьям в их аккаунты. Все — тьфу, тьфу, тьфу! — спокойно работает. Неужели и вправду работает?», — рассказала Atas.Info одна из пользователей интернета.

На данный момент можно зайти и на другие, ранее «закрытые» Роскомнадзором ресурсы — Facebook*, X (бывший Twitter). Пользователи сообщают и про возможность беспрепятственного доступа к информационным ресурсам «Дождь»**, «Радио Свобода»** и Meduza**.

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«Разблокировка» может быть связана с массовым сбоем, зафиксированным днем 27 февраля, полагают пользователи. Тогда у россиян «легли» мессенджеры Telegram и WhatsApp, наблюдались проблемы с соцсетью «ВКонтакте», «Википедией», «Госуслугами» и «Сбербанком».

Причиной сбоя может являться атака радикального движения из Йемена «Ансар Аллах» на подводные кабели в Красном море, что привело к перебоям со связью. Террористический акт привел к проблемам с подключением в странах Персидского залива и Индии. Кабели связывают регион с Европой.

*принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией
**по решению Минюста РФ внесён в реестр иноагентов

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Интернет#Россия#Соцсети#Александр Ляхов#Мессенджеры
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