Instagram* разблокировали? После массового сбоя приложение открывается без VPN

Причиной сбоя может являться атака радикального движения из Йемена «Ансар Аллах» на подводные кабели в Красном море, что привело к перебоям со связью. Террористический акт привел к проблемам с подключением в странах Персидского залива и Индии. Кабели связывают регион с Европой.