Андрей Травников сохраняет позиции среди лидеров российского рейтинга губернаторов

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование эффективности работы глав российских регионов в январе–феврале 2024 года. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников за собой сохранил 13 место, которое он занял в рейтинге по итогам 2023 года. Аналитики отмечают, что Травников сохраняет общественное согласие и управляемость регионом, который демонстрирует позитивную динамику.
«Новосибирский губернатор Андрей Травников встроен в федеральную вертикаль власти и поддерживает её инициативы и приоритеты. Это — СВО, поддержка семей военнослужащих, организация сбора помощи. При этом решение текущих задач области — развитие промышленности, сферы образования, строительство и ремонт дорог — не выходят из его внимания», — отмечает политолог, профессор Сибирского института управления Сергей Бирюков.
По объёмам строительства жилья, более 3 млн квадратных метров в год, Новосибирск вышел в абсолютные лидеры в Сибири, за пять лет ввод жилья вырос в 1,7 раза. Новосибирская область стала лидер среди сибирских регионов по объёмам финансирования нацпроектов. На их реализацию в, в прошлом году было выделено более 44 млрд рублей.
По оценке подавляющего большинства экспертов, команда Андрея Травникова эффективно позиционирует научный потенциал региона и лоббирует инновационные отрасли. При этом не забывают и про поддержку промышленности, перед которой поставлены задачам импортозамещения и технологического суверенитета. В 2024 году финансирование соответствующей региональной программы увеличено почти вдвое — до 2,1 миллиарда рублей.