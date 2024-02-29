Андрей Травников сохраняет позиции среди лидеров российского рейтинга губернаторов

По объёмам строительства жилья, более 3 млн квадратных метров в год, Новосибирск вышел в абсолютные лидеры в Сибири, за пять лет ввод жилья вырос в 1,7 раза. Новосибирская область стала лидер среди сибирских регионов по объёмам финансирования нацпроектов. На их реализацию в, в прошлом году было выделено более 44 млрд рублей.