Новосибирские предприятия наказали за испорченный воздух

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В период неблагоприятных метеорологических условий нефтеперерабатывающие предприятия и строительные организации не позаботились уменьшить выброс вредных выхлопов в атмосферу. К тому же, они не посчитали нужным предоставить отчет об экологических мероприятиях на производстве.
После вмешательства природоохранной прокуратуры был усилен контроль за исполнением требований экологического законодательства.
«По инициативе природоохранной прокуратуры руководители юридических лиц привлечены к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений, иных объектов), сотрудники организаций привлечены к дисциплинарной ответственности», — рассказали в надзорном ведомстве.
Напомним, что власти Новосибирской области потратят 39,5 миллиона рублей на свежий воздух.