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Новосибирские предприятия привлекли к ответственности за вредные выбросы

Новосибирские предприятия наказали за испорченный воздух

1 марта 2024, 10:47
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирские предприятия привлекли к ответственности за вредные выбросы
В Новосибирске ряд промышленных предприятий привлекли к ответственности за выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Это поспособствовало ухудшению экологической обстановки.

В период неблагоприятных метеорологических условий нефтеперерабатывающие предприятия и строительные организации не позаботились уменьшить выброс вредных выхлопов в атмосферу. К тому же, они не посчитали нужным предоставить отчет об экологических мероприятиях на производстве.

После вмешательства природоохранной прокуратуры был усилен контроль за исполнением требований экологического законодательства.

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«По инициативе природоохранной прокуратуры руководители юридических лиц привлечены к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений, иных объектов), сотрудники организаций привлечены к дисциплинарной ответственности», — рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, что власти Новосибирской области потратят 39,5 миллиона рублей на свежий воздух.

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#Общество#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Прокуратура#Александр Ляхов#Экологические проблемы
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