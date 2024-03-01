Новосибирские предприятия наказали за испорченный воздух

В период неблагоприятных метеорологических условий нефтеперерабатывающие предприятия и строительные организации не позаботились уменьшить выброс вредных выхлопов в атмосферу. К тому же, они не посчитали нужным предоставить отчет об экологических мероприятиях на производстве.