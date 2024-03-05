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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Новосибирцам пересчитают платежи за отопление

Перерасчет по коммунальным услугам новосибирцам проведут в марте

5 марта 2024, 07:21
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирцам пересчитают платежи за отопление
Новосибирцам внесут новые данные по отоплению в платежные квитанции. Это произойдет до 31 марта.

Для большей части плательщиков сумма будет отрицательной и зачтется в счет будущих платежей. Однако ряду новосибирцев придется заплатить больше. В квитанциях отразится разница между стоимостью тепловой энергии на отопление за 2023 год, которую зафиксировали общедомовые приборы учета тепла (далее — ОДПУ) и потреблением тепловой энергии на отопление за 2022 год, умноженной на цену тепловой энергии в 2023 году.

Как сообщили в СГК На корректировку существенно повлияла погода. Средняя температура наружного воздуха преимущественно составляла 5,6 градусов по Цельсию. При этом части домохозяйств придется доплатить за тепло из-за некачественного состояния инженерных систем.

Как получить перерасчет и компенсацию из-за коммунальных аварий в Новосибирске
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#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Тепло#ЖКХ#Квитанция#Теплоснабжение#Рынок ЖКХ#Александр Ляхов#Тарифы ЖКХ
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