Перерасчет по коммунальным услугам новосибирцам проведут в марте

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Для большей части плательщиков сумма будет отрицательной и зачтется в счет будущих платежей. Однако ряду новосибирцев придется заплатить больше. В квитанциях отразится разница между стоимостью тепловой энергии на отопление за 2023 год, которую зафиксировали общедомовые приборы учета тепла (далее — ОДПУ) и потреблением тепловой энергии на отопление за 2022 год, умноженной на цену тепловой энергии в 2023 году.
Как сообщили в СГК На корректировку существенно повлияла погода. Средняя температура наружного воздуха преимущественно составляла 5,6 градусов по Цельсию. При этом части домохозяйств придется доплатить за тепло из-за некачественного состояния инженерных систем.