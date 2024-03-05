Перерасчет по коммунальным услугам новосибирцам проведут в марте

Для большей части плательщиков сумма будет отрицательной и зачтется в счет будущих платежей. Однако ряду новосибирцев придется заплатить больше. В квитанциях отразится разница между стоимостью тепловой энергии на отопление за 2023 год, которую зафиксировали общедомовые приборы учета тепла (далее — ОДПУ) и потреблением тепловой энергии на отопление за 2022 год, умноженной на цену тепловой энергии в 2023 году.