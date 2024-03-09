Можно ли дать ребенку в НСО матчество — рассказали в ЗАГСе

На Западе матронимы часто давали и дают в Скандинавии. Например, король Дании Свен Эстридсен (1047 — 1074) получил родовую фамилию от матери — принцессы Эстрид Свенсдоттер. Кроме того, в Испании детям дают фамилии отца и матери, позже ребенок может выбрать любую. Примером является актер Антонио Бандерас (Домингес по отцу).