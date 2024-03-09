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Матронимы в России используют редко

Можно ли дать ребенку в НСО матчество — рассказали в ЗАГСе

9 марта 2024, 05:59
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Матронимы в России используют редко

В новосибирском ЗАГСе дали разъяснения по поводу матчеств

Среди части россиян популярна идея матчеств (матронимов по имени матери. Татьянович). Наличие матронимов не нарушает культурных норм, но требует учета законодательства РФ.

Матронимы — можно ли дать ребенку

Согласно статье 58 Семейного кодекса Российской Федерации, имя ребенку дается по согласованию с обоими родителями. Отчество дается по имени отца (Кириллович). Имя матери можно дать только на основании национального обычая.

«На территории Новосибирской области отсутствуют местные обычаи и закон субъекта Российской Федерации, допускающие иные правила использования отчеств. В регионе не зафиксировано прецедентов использования матчеств», — рассказали Ngs.ru в ЗАГСе Новосибирской области.
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Использовались ли матронимы в России

Матроним является частью родового имени и ведет начало со времени матриархата. Присваивается ребенку по имени матери. Так же используется патроним (отчество) и текноним (наречение родителей именем ребенка).

В России матронимы использовались редко и зачастую несли негативную коннотацию. Известен прецедент, когда незаконнорожденному сыну Ярослава Осмомысла Галицкого (1130 -1187) Олегу дали прозвище «Настасьич» в честь любовницы отца Анастасии Чарг. Часть российских фамилий трансформировалась из матронимов (Маринин, Райкин, Катин, Надеждин).

На Западе матронимы часто давали и дают в Скандинавии. Например, король Дании Свен Эстридсен (1047 — 1074) получил родовую фамилию от матери — принцессы Эстрид Свенсдоттер. Кроме того, в Испании детям дают фамилии отца и матери, позже ребенок может выбрать любую. Примером является актер Антонио Бандерас (Домингес по отцу).

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Матронимы в России — примеры

Впервые матроним в России взял в 2012 году житель Екатеринбурга в 2012 году. Теперь он является Сергеем Веро-Викторовичем. Причиной стало желание сохранить память о матери. Другим примером стала томичка Мария, давшая дочери Елизавете матчество из-за ненависти к мужу.

В 2019 и 2020 годах были созданы петиции в пользу матчеств, но они не получили поддержку в обществе.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Семья#Загс#Александр Ляхов
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