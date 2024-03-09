Можно ли дать ребенку в НСО матчество — рассказали в ЗАГСе

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:13
Согласно статье 58 Семейного кодекса Российской Федерации, имя ребенку дается по согласованию с обоими родителями. Отчество дается по имени отца (Кириллович). Имя матери можно дать только на основании национального обычая.
«На территории Новосибирской области отсутствуют местные обычаи и закон субъекта Российской Федерации, допускающие иные правила использования отчеств. В регионе не зафиксировано прецедентов использования матчеств», — рассказали Ngs.ru в ЗАГСе Новосибирской области.
Матроним является частью родового имени и ведет начало со времени матриархата. Присваивается ребенку по имени матери. Так же используется патроним (отчество) и текноним (наречение родителей именем ребенка).
В России матронимы использовались редко и зачастую несли негативную коннотацию. Известен прецедент, когда незаконнорожденному сыну Ярослава Осмомысла Галицкого (1130 -1187) Олегу дали прозвище «Настасьич» в честь любовницы отца Анастасии Чарг. Часть российских фамилий трансформировалась из матронимов (Маринин, Райкин, Катин, Надеждин).
На Западе матронимы часто давали и дают в Скандинавии. Например, король Дании Свен Эстридсен (1047 — 1074) получил родовую фамилию от матери — принцессы Эстрид Свенсдоттер. Кроме того, в Испании детям дают фамилии отца и матери, позже ребенок может выбрать любую. Примером является актер Антонио Бандерас (Домингес по отцу).
Матронимы в России — примеры
Впервые матроним в России взял в 2012 году житель Екатеринбурга в 2012 году. Теперь он является Сергеем Веро-Викторовичем. Причиной стало желание сохранить память о матери. Другим примером стала томичка Мария, давшая дочери Елизавете матчество из-за ненависти к мужу.
В 2019 и 2020 годах были созданы петиции в пользу матчеств, но они не получили поддержку в обществе.