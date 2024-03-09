В Новосибирске ради айфона толпа атаковала китайскую барахолку

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Возле барахолки собралось не менее 200 новосибирцев. Причиной может являться розыгрыш айфона IPhone 15 Pro MAX и детский праздник. Торжественное открытие произошло в 10 часов утра.
Как сообщает Ngs. ru, организаторы пообещали предоставить не менее 700 тысяч товаров из Поднебесной. На данный момент весь ассортимент можно приобрести по закупочным ценам.
Площадь рынка составляет 10 тысяч квадратных метров. О пострадавших не сообщается.
Напомним, что товары в шведской лавке IKEA в Новосибирске не отличаются дешевизной.