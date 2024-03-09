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Новосибирцы атаковали барахолку ради айфона и дешевых китайских товаров

В Новосибирске ради айфона толпа атаковала китайскую барахолку

9 марта 2024, 08:19
Фото: wikipedia. org
Новосибирцы атаковали барахолку ради айфона и дешевых китайских товаров

Возле китайской барахолки в Новосибирске скопилась толпа

Утром 9 марта в Новосибирске собралась огромная очередь на проезде Энергетиков, 17. Причиной стало открытие китайского рынка.

Возле барахолки собралось не менее 200 новосибирцев. Причиной может являться розыгрыш айфона IPhone 15 Pro MAX и детский праздник. Торжественное открытие произошло в 10 часов утра.

Как сообщает Ngs. ru, организаторы пообещали предоставить не менее 700 тысяч товаров из Поднебесной. На данный момент весь ассортимент можно приобрести по закупочным ценам.

Площадь рынка составляет 10 тысяч квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что товары в шведской лавке IKEA в Новосибирске не отличаются дешевизной.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Рынок#Александр Ляхов#Барахолка#Толпа
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