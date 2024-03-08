Говядина и колбаса взлетели в цене в Новосибирской области

По данным Новосибирскстата, по состоянию на 4 марта средняя стоимость говяжьего мяса в регионе составила 528,94 рубля. На неделю стоимость килограмма говядины выросла на 7 рублей. А в начале года усредненная цена килограмма была 512,32 рубля.