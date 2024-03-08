Говядина и колбаса взлетели в цене в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
По данным Новосибирскстата, по состоянию на 4 марта средняя стоимость говяжьего мяса в регионе составила 528,94 рубля. На неделю стоимость килограмма говядины выросла на 7 рублей. А в начале года усредненная цена килограмма была 512,32 рубля.
Сразу на 10 рублей за неделю подорожала полукопченая и варено-копченая колбаса, до 584,37 рубля. Похожий рост отмечен и на вареную колбасу — средняя стоимость килограмма сейчас равняется 462,14 рубля.
Ранее мы рассказывали о том, что в регионе резко подорожали овощи и фрукты. А цены на тюльпаны 8 марта и вовсе бьют рекорды.