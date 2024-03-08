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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

С начала года говядина постоянно дорожает

Говядина и колбаса взлетели в цене в Новосибирской области

8 марта 2024, 06:55
Фото: 1MI
С начала года говядина постоянно дорожает

Новосибирскстат фиксирует рост цен на говядину в начале марта

На фоне подорожания говядины немного выросло в цене куриное мясо и незначительно подешевела свинина

По данным Новосибирскстата, по состоянию на 4 марта средняя стоимость говяжьего мяса в регионе составила 528,94 рубля. На неделю стоимость килограмма говядины выросла на 7 рублей. А в начале года усредненная цена килограмма была 512,32 рубля.

Сразу на 10 рублей за неделю подорожала полукопченая и варено-копченая колбаса, до 584,37 рубля. Похожий рост отмечен и на вареную колбасу — средняя стоимость килограмма сейчас равняется 462,14 рубля.

Ранее мы рассказывали о том, что в регионе резко подорожали овощи и фрукты. А цены на тюльпаны 8 марта и вовсе бьют рекорды.

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