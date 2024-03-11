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Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Проголосовать на выборах можно онлайн

11 марта — последний день для регистрации в дистанционном электронном голосовании

11 марта 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney
Проголосовать на выборах можно онлайн

11 марта завершается регистрация для участия в электронном голосовании

Выборы президента России пройдут уже на предстоящих выходных. Принять участие в них можно с помощью электронного голосования. Сегодня — последний день, когда можно подать заявка на него.

Принять участие в дистанционном электронном голосовании могут жители 29 регионов России, в том числе Новосибирской области. Форма регистрации в ДЭГ доступна сегодня, 11 марта, до конца дня, то есть до 23:59 по московскому времени.

В процедуре электронных выборов используется анонимизация, которая позволяет обеспечить тайну голосования: волеизъявление зашифровывается на личном устройстве и уже в таком виде передается в систему.

Для того, чтобы принять участие в выборах с помощью ДЭГ, необходимо авторизоваться в личном кабинете на Госуслугах и в разделе «Выборы» подать заявление. После того, как оно будет обработано, появится статус «Учтено ЦИК России».

Чтобы проголосовать, в дни выборов, с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта, следует перейти на портал vybory.gov.ru, войти с помощью логина и пароля от Госуслуг и проголосовать.

Справка

Портал ДЭГ разработан в рамках национального проекта «Цифровая экономика». В разработке задействованы отечественные технологии, обеспечивающие высокий уровень информационной безопасности.

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#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Госуслуги#Личный кабинет#Алина Гурицкая#Выборы президента
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