11 марта — последний день для регистрации в дистанционном электронном голосовании

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Принять участие в дистанционном электронном голосовании могут жители 29 регионов России, в том числе Новосибирской области. Форма регистрации в ДЭГ доступна сегодня, 11 марта, до конца дня, то есть до 23:59 по московскому времени.
В процедуре электронных выборов используется анонимизация, которая позволяет обеспечить тайну голосования: волеизъявление зашифровывается на личном устройстве и уже в таком виде передается в систему.
Для того, чтобы принять участие в выборах с помощью ДЭГ, необходимо авторизоваться в личном кабинете на Госуслугах и в разделе «Выборы» подать заявление. После того, как оно будет обработано, появится статус «Учтено ЦИК России».
Чтобы проголосовать, в дни выборов, с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта, следует перейти на портал vybory.gov.ru, войти с помощью логина и пароля от Госуслуг и проголосовать.
Справка
Портал ДЭГ разработан в рамках национального проекта «Цифровая экономика». В разработке задействованы отечественные технологии, обеспечивающие высокий уровень информационной безопасности.