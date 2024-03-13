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Завод открыли

Крупнейший молокозавод открыли в селе Красноглинное Новосибирской области

13 марта 2024, 09:47
Фото: 1MI
Завод открыли
Продолжать работу по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности будут новосибирские аграрии при поддержке региональных властей. Такие задачи поставил губернатор Андрей Травников.

Агрохолдинг ГК «Толмачёвское» построил и открыл молокозавод мощностью 40 тонн в сутки в селе Красноглинное. Для Новосибирской области, которая занимает третье место по молочному стаду в стране, собственная переработка молока имеет большое значение. Проект ГК «Толмачёвское» предусматривает комплексный подход от производства до готовой продукции на полках магазинов.

Особый акцент делается на сохранении исторической памяти и использовании устоявшихся брендов, включая толмачёвскую ферму, основанную почти 100 лет назад. ГК «Толмачёвское» планирует выпускать молоко, сметану, творог, кисломолочную продукцию и масло. Продукция будет поставляться не только в Новосибирскую область, но и в другие регионы СФО.

Строительство молокозавода обошлось в 1,2 млрд рублей. Агрохолдинг создал около 70 рабочих мест. Губернатор Новосибирской области выразил благодарность ГК «Толмачёвское» за инвестиции и подчеркнул привлекательность региона для бизнеса.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Завод#Продукты#Эмилия Губарева
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