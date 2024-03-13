Крупнейший молокозавод открыли в селе Красноглинное Новосибирской области

Особый акцент делается на сохранении исторической памяти и использовании устоявшихся брендов, включая толмачёвскую ферму, основанную почти 100 лет назад. ГК «Толмачёвское» планирует выпускать молоко, сметану, творог, кисломолочную продукцию и масло. Продукция будет поставляться не только в Новосибирскую область, но и в другие регионы СФО.