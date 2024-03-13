Сибиряк избивал женщин до потери сознания и сбрасывал их в реку

Ночью 7 августа 2018 года Миронов и его 48-летняя спутница пьяные находились на мосту через реку Тарка в Усть-Таркском районе Новосибирской области. Знакомые поссорились, и Миронов нанес женщине минимум 12 ударов руками, ногами и острым предметом в область головы, туловища, ног и рук. Затем Миронов перекинул сбросил тело жертвы с высоты 7,5 метра в реку. Труп нашли.



Второй жертвой убийства стала 47-летняя женщина летом 2023 года. Ночью пара распивала алкоголь за магазином в селе Усть-Тарка. В какой-то момент Миронов избил женщину, удары наносил по всему телу: голове, туловищу, рукам и ногам. Женщина потеряла сознание, и Миронов отнес ее к реке Омь и сбросил в воду. Труп до сих пор не нашли.