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Житель Новосибирской области избивал женщин и сбрасывал их в рек

Сибиряк избивал женщин до потери сознания и сбрасывал их в реку

13 марта 2024, 10:16
Фото: Новосибирский областной суд

Житель Новосибирской области избивал женщин и сбрасывал их в рек

Мужчина распивал со своими жертвами алкоголь, после чего жестоко избивал до бессознательного состояния и сбрасывал в реку. Труп одной из них до сих пор не нашли.

13 марта Новосибирский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве двух женщин в одном селе Усть-Таркского района. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента региона. Обвиняемый — 31-летний Михаил Миронов.

Ночью 7 августа 2018 года Миронов и его 48-летняя спутница пьяные находились на мосту через реку Тарка в Усть-Таркском районе Новосибирской области. Знакомые поссорились, и Миронов нанес женщине минимум 12 ударов руками, ногами и острым предметом в область головы, туловища, ног и рук. Затем Миронов перекинул сбросил тело жертвы с высоты 7,5 метра в реку. Труп нашли.

Второй жертвой убийства стала 47-летняя женщина летом 2023 года. Ночью пара распивала алкоголь за магазином в селе Усть-Тарка. В какой-то момент Миронов избил женщину, удары наносил по всему телу: голове, туловищу, рукам и ногам. Женщина потеряла сознание, и Миронов отнес ее к реке Омь и сбросил в воду. Труп до сих пор не нашли.

Фото: Новосибирский областной суд

Миронову продлили содержание под стражей до 29 августа 2024 года. Фигурант признал свою вину.

Следующее заседание назначено на 26 марта 2024 года.

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