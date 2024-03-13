«Творим чудеса»: ослепший кондитер из Новосибирска плетет из бисера брелоки и игрушки

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Елена Швецова закончила кулинарное училище в 2000 году, став пекарем-кондитером. Всего через семнадцать лет у женщины отслоилась сетчатка и ей поставили третью группу инвалидности. С тех пор сибирячка не могла работать по специальности.
Тогда не погрузиться в пучину депрессии помог сын, которого нужно было ставить на ноги и выводить в жизнь. К тому же, Елена вспомнила, что на 8 марта дарила любимой учительнице букетики и корзиночки из конфет.
«Начала искать в интернете мастер-классы, делала знакомым букетики на праздники. Потом пошли заказы. Сначала корзиночка учительнице к 1 сентября — яркая и разноцветная. Потом педагогу по музыке. Все остались довольны и я начала творить», — рассказала Елена Швецова ЧС-Инфо.
Постепенно Елена втянулась и начало активно изобретать все новые букетики и корзиночки. Но зрение ухудшалось все сильнее и работать с горячим клеевым пистолетом становилось невозможно.
В 2020 году Елена Швецова попала в центр реабилитации незрячих и слабовидящих в Бийске. Женщине дали вторую группу инвалидности, что повлекло за собой толстые книги со шрифтом Брайля и белую трость. И тогда женщину спасли бисер и бусины.
«Я занималась бисероплетением года два. Тогда меня добавили в группу „Творим наощупь“, первой работой стал букетик на 1 сентября. В группе девочки плели изделия из бусин. Мне это так понравилось, что начала активно осваивать. Теперь у меня группа „Незрячие творят чудеса“, — поделилась подробностями сибирячка.
Теперь женщина плетет фруктовницы, конфетницы, салфетницы, подставки под горячее, сувениры, игрушки и брелоки. Большинство вещей придумывает сама. «Приобретаю леску в рыболовном магазине. За бусинами легко ухаживать — промыть и дать просохнуть. Сын помогает мне в различении цветов, придумывает схемы», — говорит Елена.
За время невольного хобби мастерица настолько усовершенствовалась, что может придумать новую схему и обучает рукодельниц. Есть даже авторский комплект «Зимняя сказка». При работе со сложными схемами Елена записывает каждый ряд на диктофон.
Елена не опускает руки ходит на танцы в инклюзивную школу «Отражение». Недавно женщина впервые вышла на светский бал. Несмотря на определенные сложности, у нее нет проблем с обучением. Есть желание побывать и на спектаклях.
«Я очень люблю театр. Ведь там есть представления с тифлокомментариями (*специальные комментарии с использованием звука и тактильных приемов для инвалидов по зрению — прим. ред.). Если на них попасть, то можно потом потрогать реквизит. И это здорово», — мечтает Елена.
Сейчас сибирячка хочет купить себе ноутбук, чтобы разрабатывать на нем художественные схемы. По ее мнению, научиться можно чему угодно. В планах Елены даже разработать свой сказочный мир, придумав историю по мотивам творчества.