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Колясочникам помогут адаптировать квартиру и подъезд

В Новосибирске инвалидам-ветеранам СВО выделят деньги на адаптацию жилья

22 февраля 2024, 05:01
Фото: 1MI
Колясочникам помогут адаптировать квартиру и подъезд

В Новосибирской области появилась новая мера поддержки участников СВО

Новая мера поддержки участникам СВО, получившим инвалидность, начнет действовать в Новосибирской области. За счет бюджета колясочникам помогут адаптировать квартиру и подъезд под свои нужды

В Новосибирской области вводят новую меры социальной поддержки для участников СВО, получивших инвалидность в ходе боевых действий. Нуждающиеся смогут получить из бюджета 500 тысяч рублей на адаптацию жилья под нужды колясочников. Если же квартиру или подъезд невозможно оборудовать необходимыми приспособлениями и механизмами, то в таком случае желающие смогут получить материальную помощь в размере 1 млн рублей на покупку новой квартиры с учетом продажи имеющейся.

По словам заместителя министра труда и социального развития Новосибирской области Владимира Машанова, уже есть 37 потенциальных получателя такой льготы. В реальности их число больше, право определять, кто может воспользоваться льготой, передано муниципалитетам. В областном бюджете не задолжено какой-то определенной суммы на такой вид поддержки, но, по словам представителя социального ведомства, денег хватит всем, кому такая помощь необходима.

Владимир Машанов не исключил, что в течение 2024 года региональное правительство разработает новые меры поддержки участников СВО в дополнение к существующим.

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#Новосибирск#Новосибирская область#СВО#Участники СВО#Инвалиды#Социальная поддержка
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