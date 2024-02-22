В Новосибирске инвалидам-ветеранам СВО выделят деньги на адаптацию жилья

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:03
В Новосибирской области вводят новую меры социальной поддержки для участников СВО, получивших инвалидность в ходе боевых действий. Нуждающиеся смогут получить из бюджета 500 тысяч рублей на адаптацию жилья под нужды колясочников. Если же квартиру или подъезд невозможно оборудовать необходимыми приспособлениями и механизмами, то в таком случае желающие смогут получить материальную помощь в размере 1 млн рублей на покупку новой квартиры с учетом продажи имеющейся.
По словам заместителя министра труда и социального развития Новосибирской области Владимира Машанова, уже есть 37 потенциальных получателя такой льготы. В реальности их число больше, право определять, кто может воспользоваться льготой, передано муниципалитетам. В областном бюджете не задолжено какой-то определенной суммы на такой вид поддержки, но, по словам представителя социального ведомства, денег хватит всем, кому такая помощь необходима.
Владимир Машанов не исключил, что в течение 2024 года региональное правительство разработает новые меры поддержки участников СВО в дополнение к существующим.