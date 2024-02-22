В Новосибирске инвалидам-ветеранам СВО выделят деньги на адаптацию жилья

По словам заместителя министра труда и социального развития Новосибирской области Владимира Машанова, уже есть 37 потенциальных получателя такой льготы. В реальности их число больше, право определять, кто может воспользоваться льготой, передано муниципалитетам. В областном бюджете не задолжено какой-то определенной суммы на такой вид поддержки, но, по словам представителя социального ведомства, денег хватит всем, кому такая помощь необходима.