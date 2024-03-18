Андрей Травников отметил убедительную победу Владимира Путина при рекордной явке

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Кстати, явка на выборах президента в Новосибирской области оказалась рекордной за 20 лет. За три дня голосования в нем приняли участие две трети избирателей — 1 392 596 человек, это 63,19% от общего числа.
В дистанционном голосовании приняли участие 228 584 человека (явка на ДЭГ составила 93%). При этом на прошлых выборах президента в 2018 году явка составила 60,41%, голос отдали 1 304 738 жителей региона.
Андрей Травников прокомментировал итоги выборов Президента Российской Федерации:
«Спасибо за работу коллективу всех избирательных комиссий на территории Новосибирской области! Работа проделана качественная, достойная. Отдельные слова благодарности сотрудникам полиции и правоохранительных органов — отработали очень надёжно, корректно. Также спасибо всем службам, кто обеспечивал работоспособность систем голосования. Могу дать обратную связь от иностранных наблюдателей — они отметили высокий уровень организации процесса, особенно отмечалось решение задач по обеспечению безопасности. В Новосибирской области были созданы все возможности для участия в голосовании, в этом году впервые полномасштабно использовался новый формат — дистанционное электронное голосование. В итоге, у каждого жителя области была возможность проголосовать и высказать свою позицию. Две трети новосибирцев приняли участие в выборах, и, ожидаемо, с подавляющим преимуществом побеждает по итогам голосования в Новосибирской области наш лидер, глава государства Владимир Владимирович Путин. В сегодняшней ситуации по другому и не может быть, потому что за эти годы Владимир Владимирович вместе с со своей командой проделал огромную работу. Глава государства в своих выступлениях неоднократно обозначал новые ориентиры, новые задачи на будущее, поэтому мы вместе с ним готовы эти задачи выполнять и обеспечивать новые, необходимые нам победы».
Предварительные итоги голосования на выборах Президента подвела председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо. Итого:
Районами-лидерами по количеству проголосовавших в Новосибирской области стали Сузунский (явка 93,33%), Маслянинский (89,21%), Кочковский (87,31%). В Новосибирске наибольшее число избирателей зарегистрировали в Центральном районе (58,79%), Железнодорожном (58,72%) и Советском (58,38%).