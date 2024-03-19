Новосибирские энергетики готовятся к миграции птиц

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Птицезащитные устройства устанавливают на западе Новосибирской области, Карасукском районе — на трассах ЛЭП, где находятся зоны обитания птиц, в том числе редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу.
В АО «РЭС» объясняют, что устанавливаемые устройства похожи на корону или иголки ежа. Такая форма позволяет препятствовать посадке птиц на траверсы и изоляторные линейные объекты.
«Установка специального оборудования позволяет не только сохранить популяции птиц, но и снизить риски технологических нарушений в сети. Ведь каждое столкновение птиц с конструкциями линий или попадание пернатых в электроустановки на подстанциях может вызвать короткие замыкания и другие повреждения вплоть до аварийных отключений электроэнергии в населенных пунктах», — поясняют в компании.
Для установки птицезащитных устройств действует целевая программа. В прошлом году по ней были смонтированы 880 таких устройств — плановые значения превышены вдвое. До конца 2024 года запланирована установка более 610 ПЗУ, из которых 110 единиц в рамках капремонта высоковольтных воздушных линий электропередачи 110 кВ, еще 510 устройств появятся на воздушных линиях напряжением 10 кВ. В целом за год компания планирует установить 3 363 птицезащитных устройства, на эти цели будут направлены почти 4 млн рублей.