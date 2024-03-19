Новосибирские энергетики готовятся к миграции птиц

Для установки птицезащитных устройств действует целевая программа. В прошлом году по ней были смонтированы 880 таких устройств — плановые значения превышены вдвое. До конца 2024 года запланирована установка более 610 ПЗУ, из которых 110 единиц в рамках капремонта высоковольтных воздушных линий электропередачи 110 кВ, еще 510 устройств появятся на воздушных линиях напряжением 10 кВ. В целом за год компания планирует установить 3 363 птицезащитных устройства, на эти цели будут направлены почти 4 млн рублей.