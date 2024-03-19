Робота-перевёртыша для минирования «Ежик» создают в Новосибирске

Работу проводят в новосибирском конструкторском бюро «Спектр». По данным СПАРК, исполнительным директором является Андрей Братеньков. В разговоре с ТАСС он уточнил, что новый «Ежик» будет отличаться от его предыдущей версии «Ежик-Р». Первая версия была «разведчиком-провокатором»: устройство ослепляло противника и вызывало огонь на себя.