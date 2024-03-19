Робота-перевёртыша для минирования «Ежик» создают в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Работу проводят в новосибирском конструкторском бюро «Спектр». По данным СПАРК, исполнительным директором является Андрей Братеньков. В разговоре с ТАСС он уточнил, что новый «Ежик» будет отличаться от его предыдущей версии «Ежик-Р». Первая версия была «разведчиком-провокатором»: устройство ослепляло противника и вызывало огонь на себя.
«Мы пришли к пониманию, что нужна машина „перевертыш“, для которой не будут критичны перевороты. Чтобы она могла продолжать движение, как бы робота ни откинуло или не перевернуло, допустим, взрывом, пока с ней есть связь», — пояснил Братеньков.
Особенность робота — перемещение в любом положении: задом, передом и даже вверх ногами.
«Военнослужащие могут просто из машины выбрасывать нашего „Ежика“ и выполнять свои задачи», — заявил исполнительный директор.
Устройство оснастят полезной нагрузкой весом до 20 килограммов. Ее подготовят для двух противотанковых мин ТМ-62, вес каждой составляет 10 килограммов.
«Гибридное шасси интересно тем, что если везде слякоть, то можно ехать на гусеницах. Но на гусенице быстро не покатишься, поэтому если мы говорим об относительно твердых грунтовых покрытиях, то колесо гораздо предпочтительнее», — говорит Братеньков.