Жителю Новосибирской области дали 11 лет колонии за убийство отца двоих детей

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Жителя деревни Издревая Новосибирского района Сергея Олейника приговорили к 11 годам колонии за убийство односельчанина Андрея Тырышкина.
В июне 2021 года родные Андрея Тырышкина начали беспокоиться, так как мужчина исчез. Его сестра, Ольга Катайцева, вместе с полицией и добровольцами несколько недель искала брата. Через два месяца его труп нашли возле местного кладбища, сообщает «КП-Новосибирск».
Олейник отрицал свою вину и просил суд оправдать его. Он заявил, что не имел намерения убить Тырышкина и объяснил наличие патронов для обреза ружья. Он признал, что ошибочно не сообщил в полицию о том, что Тырышкин упал на землю после выстрелов холостыми патронами. По его словам, когда он вернулся через некоторое время, он обнаружил, что Тырышкин уже умер. Олейник признал, что его большая ошибка заключалась в том, что он похоронил его на малой глубине.
В своей оправдательной речи Олейник сказал, что после освобождения в 2019 году успел создать семью, начал строить дом.
Судья признал Олейника виновным в умышленном убийстве и приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима. Кроме того, Олейнику придется выплатить сестре погибшего сумму в размере 3 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба.