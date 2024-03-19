Жителю Новосибирской области дали 11 лет колонии за убийство отца двоих детей

Олейник отрицал свою вину и просил суд оправдать его. Он заявил, что не имел намерения убить Тырышкина и объяснил наличие патронов для обреза ружья. Он признал, что ошибочно не сообщил в полицию о том, что Тырышкин упал на землю после выстрелов холостыми патронами. По его словам, когда он вернулся через некоторое время, он обнаружил, что Тырышкин уже умер. Олейник признал, что его большая ошибка заключалась в том, что он похоронил его на малой глубине.