Новосибирское УФАС нашла нарушения в матерной рекламе суши «Ёбидоёби»

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В УФАС обратился местный житель, попросивший провести проверку ООО «Ебидоеби» и рекламу «Ебидоеби Sushi and Rolls. Не материмся и вкусно готовим». Экспертный совет заключил, что в рекламе используется обсценная лексика, а также сравнения и выражения в отношении социальной категории граждан. Двусмысленность может быть намеренной.
«Рассматриваемая реклама нарушает требования ч. 6 ст. 5 Закона » О рекламе». В соответствии со ст. 38 ответственность за нарушение нормы несет рекламодатель», — указано в решении УФАС.
Материалы проверки переданы для возбуждения административного дела. Бизнесменам грозит штраф до 500 тысяч рублей.