Новосибирское УФАС нашла нарушения в матерной рекламе суши «Ёбидоёби»

В УФАС обратился местный житель, попросивший провести проверку ООО «Ебидоеби» и рекламу «Ебидоеби Sushi and Rolls. Не материмся и вкусно готовим». Экспертный совет заключил, что в рекламе используется обсценная лексика, а также сравнения и выражения в отношении социальной категории граждан. Двусмысленность может быть намеренной.