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УФАС считает рекламу суши слишком провокативной и хулиганской

Новосибирское УФАС нашла нарушения в матерной рекламе суши «Ёбидоёби»

25 марта 2024, 08:45
Фото: freepik. com
УФАС считает рекламу суши слишком провокативной и хулиганской
Управление ФАС по Новосибирской области выявило нарушения законодательства в рекламе сети ресторанов японской кухни «Ебидоеби». По мнению ведомства, бизнесмены намеренно используют провокативную игру слов.

В УФАС обратился местный житель, попросивший провести проверку ООО «Ебидоеби» и рекламу «Ебидоеби Sushi and Rolls. Не материмся и вкусно готовим». Экспертный совет заключил, что в рекламе используется обсценная лексика, а также сравнения и выражения в отношении социальной категории граждан. Двусмысленность может быть намеренной.

«Рассматриваемая реклама нарушает требования ч. 6 ст. 5 Закона » О рекламе». В соответствии со ст. 38 ответственность за нарушение нормы несет рекламодатель», — указано в решении УФАС.

Материалы проверки переданы для возбуждения административного дела. Бизнесменам грозит штраф до 500 тысяч рублей.

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#Бизнес#Экономика#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Реклама#Александр Ляхов#УФАС
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