В Новосибирске энергетики заканчивают монтаж электросетей для новой школы

Энергетики завершают строительство электросетей для школы на 1100 мест на улице Пролетарская в Октябрьском районе Новосибирска. Ее возводят в рамках государственно-частного партнерства с использованием инструментов национального проекта «Образование» и программы «Инфраструктура детства».