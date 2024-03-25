В Новосибирске энергетики заканчивают монтаж электросетей для новой школы

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Энергетики завершают строительство электросетей для школы на 1100 мест на улице Пролетарская в Октябрьском районе Новосибирска. Ее возводят в рамках государственно-частного партнерства с использованием инструментов национального проекта «Образование» и программы «Инфраструктура детства».
В кратчайший срок инженерами АО «РЭС» были разработаны оптимальные технологические решения, обеспечивающие около 500 кВт мощности для учебного заведения. Сейчас уже выполнены все основные работы, позволяющие подготовить подключение школы к электосетям.
«Установлена двухтрансформаторная подстанция мощностью 2×630 кВА, что позволит обеспечить надежное электроснабжение объекта. Дополнительно для школы проложено порядка 1000 м кабельной линии электропередачи. Общая сумма инвестиций АО „РЭС“ в этот проект составила около 7 млн рублей», — говорится в сообщении энергокомпании.
В феврале компания уже завершила подготовку электросетевой инфраструктуры для 2 новых школ в Ленинском районе Новосибирска, добавили в пресс-службе АО «РЭС».
Предполагается, что школа на улице Пролетарской примет первых учеников в сентябре 2024 года. В здании запланировано 44 класса, актовый зал на 450 мест, спортивные залы, медицинский и пищевой блоки, столовая на 570 мест, помещения библиотечно-информационного центра.