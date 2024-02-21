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Студенты узнавали о профессии больше

Студентам НГТУ рассказали о профессии энергетика

21 февраля 2024, 06:00
Фото: АО «РЭС»
Студенты узнавали о профессии больше
На выставке в НГТУ (НЭТИ) специалисты АО «РЭС» познакомили студентов с профессиями энергетической отрасли, предложили экскурсии на производственные объекты, рассказали о возможностях практики и вакансиях, а также провели интерактивную программу.

В рамках выставки организаций-партнеров университета, проведенной 19 и 20 февраля, студенты могли узнать больше о профессиях в энергетике, выбрать компанию для прохождения практики и встретить потенциальных работодателей.

На стенде АО «РЭС» побывало около 250 человек — в основном студенты третьего и четвертого курсов. На мероприятии также был организован интерактив для студентов. Кроме вручения фирменного мерча, студентам предлагалось вытянуть «электромагическую карту» с предсказаниями.

Фото: АО «РЭС»

Такие профориентационные встречи стали частью работы компании АО «РЭС» с будущими специалистами. В дальнейшем планируется принять участие в подобных мероприятиях в других вузах города и области, чтобы познакомить все больше людей с этой важной и высокотехнологичной профессией — энергетиком.

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