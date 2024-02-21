Студентам НГТУ рассказали о профессии энергетика

Такие профориентационные встречи стали частью работы компании АО «РЭС» с будущими специалистами. В дальнейшем планируется принять участие в подобных мероприятиях в других вузах города и области, чтобы познакомить все больше людей с этой важной и высокотехнологичной профессией — энергетиком.