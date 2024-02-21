Студентам НГТУ рассказали о профессии энергетика

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В рамках выставки организаций-партнеров университета, проведенной 19 и 20 февраля, студенты могли узнать больше о профессиях в энергетике, выбрать компанию для прохождения практики и встретить потенциальных работодателей.
На стенде АО «РЭС» побывало около 250 человек — в основном студенты третьего и четвертого курсов. На мероприятии также был организован интерактив для студентов. Кроме вручения фирменного мерча, студентам предлагалось вытянуть «электромагическую карту» с предсказаниями.
Такие профориентационные встречи стали частью работы компании АО «РЭС» с будущими специалистами. В дальнейшем планируется принять участие в подобных мероприятиях в других вузах города и области, чтобы познакомить все больше людей с этой важной и высокотехнологичной профессией — энергетиком.