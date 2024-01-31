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АО «РЭС» применяет нормализаторы напряжения в электросетях

Новосибирские энергетики применяют нормализаторы напряжения на электросетях

31 января 2024, 05:53
Фото: АО «РЭС»
АО «РЭС» применяет нормализаторы напряжения в электросетях
АО «РЭС» работает над улучшением электроснабжения потребителей. В числе важных задач — модернизация электросетей и использование передового оборудования для повышения качества электроэнергии. Компания применяет в распределительных электросетях нормализаторы напряжения.

Нормализаторы напряжения — это современное техническое решение, которое активно используется за рубежом. В России они пока установлены только в электросетях Новосибирской области. Например, в январе 2024 года энергетики заканчивают установку нормализаторов в поселке Степной Новосибирского района. Эти устройства автоматически регулируют уровень напряжения: если оно низкое, устройство его повышает, а если показатели выше нормы, оно их понижает.

После завершения установки энергетикам предстоит оценить эффективность применения нормализаторов в повышении качества электроэнергии в населенном пункте. Однако компания планирует использовать эти устройства только временно, пока не будут завершены основные работы по переустройству электросетей на данном участке.

Стоит отметить, что подобных решений с аналогичными функциями нет в мире, о чем говорят патенты на изобретения. Эта технология также включена в государственную программу по повышению энергоэффективности предприятий РФ и в Национальный проект Международная кооперация и экспорт, реализуемый в рамках Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева#РЭС#Электросети#Электроэнергия
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