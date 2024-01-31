Новосибирские энергетики применяют нормализаторы напряжения на электросетях

Нормализаторы напряжения — это современное техническое решение, которое активно используется за рубежом. В России они пока установлены только в электросетях Новосибирской области. Например, в январе 2024 года энергетики заканчивают установку нормализаторов в поселке Степной Новосибирского района. Эти устройства автоматически регулируют уровень напряжения: если оно низкое, устройство его повышает, а если показатели выше нормы, оно их понижает.