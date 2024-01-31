Новосибирские энергетики применяют нормализаторы напряжения на электросетях

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Published Сегодня, 05:53
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Нормализаторы напряжения — это современное техническое решение, которое активно используется за рубежом. В России они пока установлены только в электросетях Новосибирской области. Например, в январе 2024 года энергетики заканчивают установку нормализаторов в поселке Степной Новосибирского района. Эти устройства автоматически регулируют уровень напряжения: если оно низкое, устройство его повышает, а если показатели выше нормы, оно их понижает.
После завершения установки энергетикам предстоит оценить эффективность применения нормализаторов в повышении качества электроэнергии в населенном пункте. Однако компания планирует использовать эти устройства только временно, пока не будут завершены основные работы по переустройству электросетей на данном участке.
Стоит отметить, что подобных решений с аналогичными функциями нет в мире, о чем говорят патенты на изобретения. Эта технология также включена в государственную программу по повышению энергоэффективности предприятий РФ и в Национальный проект Международная кооперация и экспорт, реализуемый в рамках Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года.