В Новосибирске энергетики повысили надежность электроснабжения очистных сооружений

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В марте специалисты филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети» заменили 16 вентильных разрядников на ограничители перенапряжений 10-35-110 кВ на двух подстанциях, обеспечивающих электроэнергией, в том числе, очистные сооружения канализации. Разрядники используются для защиты оборудования от перенапряжений, вызванных атмосферными явлениями. На ремонт подстанций компания направила свыше 1 млн рублей.
«Благодаря выполненным энергетиками работам удалось повысить надежность электроснабжения стратегически важного объекта для системы жизнеобеспечения мегаполиса и ближайшей агломерации. Очистные сооружения канализации являются важнейшим природоохранным комплексом и третьим по своей производственной мощности в стране, где очищаются сточные воды Новосибирска, Бердска, Оби, Кольцово, Академгородка, а также поселков Краснообск, Пашино и пригородных зон отдыха в общем объеме более 500 тысяч м3/сутки, а в паводковый период — до 650 тысяч м3/сутки и более», — сообщили в пресс-службе АО «РЭС».
Работы по бесперебойному обеспечению электроэнергией объектов водоснабжения — одна из важнейших задач энергетиков, добавили в компании.
В течение 2023 года АО «РЭС» заменило более 500 разрядников на подстанциях Новосибирской области, еще 815 штук будет обновлено в течение 2024 года в рамках целевой программы. На её реализацию компания направит около 4,6 млн рублей.