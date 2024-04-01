Губернатор Травников поручил за три дня проверить все опасные места в период паводка

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил в течение трех дней проверить все потенциально опасные места в период весеннего паводка. Такое распоряжение глава региона дал на еженедельном оперативном совещании, в котором приняли участие члены правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона.
«Весна уже, по сути дела, в своих правах, каждый день ситуация и погода меняются. Будем надеяться, что весенние воды сойдут без последствий, но готовиться надо ко всяким ситуациям. В связи с этим обращаю внимание коллег, глав городов и районов ещё на одну угрозу — на риск попадания, в первую очередь детей, да и взрослых, в подтопленные участки — приямки, колодцы, ямы», — сказал губернатор.
Андрей Травников обратил внимание, что в конце этой недели прогнозируют резкое потепление.
«Даю прямое поручение в начале недели, с сегодняшнего дня по среду, организовать внеплановые обходы территорий, пока ещё водой полностью не заполнены приямки и низины, осмотреть все опасные места, принять меры для огораживания, или другие меры предотвращения рисков попадания туда людей, в первую очередь детей», — поручил губернатор.
Главы администраций Карасукского и Баганского районов заявили, что рисков серьезного подтопления из-за паводка в южных районах области не наблюдается.
Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов доложил, что на территории региона сформировалась стабильная паводковая обстановка, нет подтопленных жилых домов и объектов экономики.
В текущий момент погодные условия способствуют возникновению экстремальных ситуаций из-за наводнений. На реках в нашем регионе происходит изменение структуры и уменьшение толщины льда, а также разрушение ледяного покрова. Согласно прогнозу, в ближайшие 3-4 дня ожидается оттаивание рек Бердь, Иня и Карасук.
На прошлой неделе из-за повышения дневных температур, сильного таяния снега и подъема уровня воды произошли затопления приусадебных участков в городе Бердске и 5 районах области. Жителям была оказана адресная помощь.
Виктор Орлов подчеркнул, что главам муниципалитетов Новосибирской области необходимо ежедневно следить за ситуацией, привлекать необходимые силы и ресурсы. В районах имеется более 400 мотопомп, большинство из которых закуплены за счет денежных средств областного бюджета.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил, что на прошлой неделе было 11 случаев затопления дорог в регионе. Два случая, один из которых произошел в Искитимском районе, а другой в Карасукском районе, уже устранены. Девять случаев продолжают существовать: четыре в Карасукском районе, два в Искитимском, два в Тогучинском и один в Кочковском. На дорогах с проблемными участками обеспечено движение транспорта, установлены соответствующие знаки. Толщина водного слоя на затопленных участках составляет от 1 до 5 сантиметров, это не создает препятствий для движения.