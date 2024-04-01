Губернатор Травников поручил за три дня проверить все опасные места в период паводка

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил, что на прошлой неделе было 11 случаев затопления дорог в регионе. Два случая, один из которых произошел в Искитимском районе, а другой в Карасукском районе, уже устранены. Девять случаев продолжают существовать: четыре в Карасукском районе, два в Искитимском, два в Тогучинском и один в Кочковском. На дорогах с проблемными участками обеспечено движение транспорта, установлены соответствующие знаки. Толщина водного слоя на затопленных участках составляет от 1 до 5 сантиметров, это не создает препятствий для движения.