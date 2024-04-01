На руднике «Пионер» прекратили спасательные работы — там пропал новосибирец

Как сообщили в администрации рудника «Пионер», спасти людей не представляется возможным. Все горизонты, где могли находиться рабочие, уже затоплены водой и покрыты льдом и глиной. Это затрудняет доступ к шахтерам. К тому же, сотрудники рудника могли задохнуться из-за отсутствия воздуха.