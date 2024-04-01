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Новосибирца не удалось спасти

На руднике «Пионер» прекратили спасательные работы — там пропал новосибирец

1 апреля 2024, 10:07
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Новосибирца не удалось спасти

На руднике «Пионер» завершены спасательные работы — новосибирца не спасли

18 марта на руднике «Пионер» в Амурской области произошел обвал горной породы. Под завалами оказалось тринадцать горняков, в их числе — житель Новосибирской области. Однако в настоящий момент было принято решение о прекращении спасательных работ.

Как сообщили в администрации рудника «Пионер», спасти людей не представляется возможным. Все горизонты, где могли находиться рабочие, уже затоплены водой и покрыты льдом и глиной. Это затрудняет доступ к шахтерам. К тому же, сотрудники рудника могли задохнуться из-за отсутствия воздуха.

Семьям погибших окажут помощь. Взрослые получат выплату в размере годового заработка родственника, детям будут выплачивать пособие по потере кормильца до совершеннолетия.

В числе погибших находится и новосибирец Максим Семенов. Он работал вахтовым методом на разных шахтах. О пропаже изначально сообщил старший брат, связаться с мужчиной так и не удалось.

Новосибирец находится под завалами в руднике «Пионер» в Амурской области
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#Происшествия#Новосибирск#Гибель#Александр Ляхов#Рабочие#Амур
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