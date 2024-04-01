На руднике «Пионер» прекратили спасательные работы — там пропал новосибирец

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Как сообщили в администрации рудника «Пионер», спасти людей не представляется возможным. Все горизонты, где могли находиться рабочие, уже затоплены водой и покрыты льдом и глиной. Это затрудняет доступ к шахтерам. К тому же, сотрудники рудника могли задохнуться из-за отсутствия воздуха.
Семьям погибших окажут помощь. Взрослые получат выплату в размере годового заработка родственника, детям будут выплачивать пособие по потере кормильца до совершеннолетия.
В числе погибших находится и новосибирец Максим Семенов. Он работал вахтовым методом на разных шахтах. О пропаже изначально сообщил старший брат, связаться с мужчиной так и не удалось.