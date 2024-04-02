Еще один кандидат отказался от участия в конкурсе на пост мэра Новосибирска

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
2 апреля стало известно, что Максим Останин отказывается от участия в конкурсе на должность мэра Новосибирска. Он отозвал свои документы. Об этом сообщается на сайте совета депутатов Новосибирска.
Сейчас Максим Останин занимает пост заместителя министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова. Также он является начальником управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Минпромторга региона.
Напомним, изначально в списке кандидатов на пост мэра Новосибирска была 21 фамилия. Сегодня свои документы отозвал председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин. В разговоре с Atas.Info он заявил, что будет руководителем штаба избирательной кампании 2025 года.
«Это выборы в Горсовет, Заксобрание Новосибирской области, муниципальные выборы. Мне поручено заниматься этой деятельностью, сосредоточиться на этом. В этой связи я отказался от участия в конкурсе», — пояснил Кожемякин.
Таже источник Atas.Info подтвердил, что из гонки выбывает заместитель губернатора региона Роман Теленчинов.
Напомним, конкурс по выбору мэра пройдет уже в четверг, 4 апреля. Кандидаты пройдут тестирование и собеседования. После чего лучшие из них представят депутатам свои программы развития, по итогам будет выбран новый градоначальник.