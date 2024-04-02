Еще один кандидат отказался от участия в конкурсе на пост мэра Новосибирска

Напомним, изначально в списке кандидатов на пост мэра Новосибирска была 21 фамилия. Сегодня свои документы отозвал председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин. В разговоре с Atas.Info он заявил, что будет руководителем штаба избирательной кампании 2025 года.