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Published Сегодня, 08:22

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Updated Сегодня, 08:24

Максим Останин отказался от участия в выборах мэра

Еще один кандидат отказался от участия в конкурсе на пост мэра Новосибирска

2 апреля 2024, 08:22
Фото: Журнал «Статус»
Максим Останин отказался от участия в выборах мэра

Максим Останин отказался от участия в конкурсе на пост мэра Новосибирска

Максим Останин стал третьим кандидатам, который подал заявление об отказе от участия в конкурсе на должность мэра Новосибирска. Также из гонки выбыли замгубернатора Новосибирской области и председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров».

2 апреля стало известно, что Максим Останин отказывается от участия в конкурсе на должность мэра Новосибирска. Он отозвал свои документы. Об этом сообщается на сайте совета депутатов Новосибирска.

Сейчас Максим Останин занимает пост заместителя министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова. Также он является начальником управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Минпромторга региона.

Напомним, изначально в списке кандидатов на пост мэра Новосибирска была 21 фамилия. Сегодня свои документы отозвал председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин. В разговоре с Atas.Info он заявил, что будет руководителем штаба избирательной кампании 2025 года.

«Это выборы в Горсовет, Заксобрание Новосибирской области, муниципальные выборы. Мне поручено заниматься этой деятельностью, сосредоточиться на этом. В этой связи я отказался от участия в конкурсе», — пояснил Кожемякин.

Таже источник Atas.Info подтвердил, что из гонки выбывает заместитель губернатора региона Роман Теленчинов.

Напомним, конкурс по выбору мэра пройдет уже в четверг, 4 апреля. Кандидаты пройдут тестирование и собеседования. После чего лучшие из них представят депутатам свои программы развития, по итогам будет выбран новый градоначальник.

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