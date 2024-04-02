Какие российские звезды получили рекордный доход в 2023 году

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Доходы компании «Филипп Киркоров Продакшн» достигли рекордной отметки за последние десять лет и составили 195,3 млн рублей. Об этом сообщает Newia.ru. В прошлом году доходы были на 158,8 млн рублей ниже. Несмотря на скандал с артистом в конце 2023 года, успех компании не пострадал. Тогда исполнитель вошел «не в ту дверь», после чего был вынужден долго извиняться перед общественностью.
Компания «Полина Гагарина» также показала рост доходов на 64 млн рублей за прошлый год. Певица заработала 214,9 млн рублей, что является самым высоким результатом за последние семь лет.
Бизнес-проект «Ла Стори» от Анны Седоковой заработал 6,7 млн рублей в 2023 году, что на 62% меньше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль этого проекта сократилась до 527 тысяч рублей.
Согласно данным SHOT, компания по доставке продуктов, которая принадлежит Юлии Высоцкой, уже три года подряд терпит убытки. Запущенный в 2021 году стартап ушел в минус на сумму 8,42 млн рублей, однако не имеет задолженностей перед налоговой службой.