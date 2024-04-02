Какие российские звезды получили рекордный доход в 2023 году

Доходы компании «Филипп Киркоров Продакшн» достигли рекордной отметки за последние десять лет и составили 195,3 млн рублей. Об этом сообщает Newia.ru. В прошлом году доходы были на 158,8 млн рублей ниже. Несмотря на скандал с артистом в конце 2023 года, успех компании не пострадал. Тогда исполнитель вошел «не в ту дверь», после чего был вынужден долго извиняться перед общественностью.