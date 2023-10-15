На концерте в Новосибирске Полина Гагарина поздравила сына с днем рождения

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Во время выступления Полины Гагариной в Новосибирске она поздравила своего сына Андрея с днем рождения. Вместе с мамой парень исполнял песню «Попроси у облаков». В конце трека Полина изменила слова и закончила песню, сказав: «С днем рождения, Андрей!».
Юноша принял поздравление с улыбкой. Ему только что исполнилось 16 лет. Семья объяла друг друга крепким объятием, а затем на сцену принесли торт с горящими свечами. Именинник загадал желание и задул свечи перед пятью тысячами зрителей.
«Сегодня у моего любимого сына день рождения. Я очень горжусь им! Желаю тебе, сыночек, чтобы ты всегда верил в себя и следовал своему сердцу! Весь Новосибирск отмечает этот праздник вместе с нами!» — сообщила Гагарина со сцены.