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Певица снова приехала в Новосибирск

На концерт певицы Полины Гагариной в Новосибирске пришли 5 тысяч фанатов

15 октября 2023, 02:31
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Певица снова приехала в Новосибирск
На концерт Полины Гагариной в Новосибирске пришло 5 тысяч зрителей: певица открыла выступление с песни «Навсегда» и отметила особую связь с городом.

14 октября, в зале «Локомотив Арена», состоялся концерт певицы Полины Гагариной. Как рассказали читатели Atas.info, все билеты были распроданы, даже те, что стоили 15 000 рублей. Интересно, что помещение рассчитано всего на 5 тысяч человек.

Начало выступления немного задержалось — на 15 минут. Но несмотря на огромное количество зрителей, никаких толкучек и скоплений не возникло, что немного удивляет, т. к. после выступлений знаменитостей новосибирцы обычно жалуются на давку, как после концерта Басты.

Первая песня, с которой выступила певица, была «Навсегда». Она поделилась со сцены, что для неё этот город особенный, так как многие из её команды родом отсюда.

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#Общество#Новосибирск#Концерт#Артист#Эмилия Губарева#Музыка#Певица#Зрители
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