На концерт певицы Полины Гагариной в Новосибирске пришли 5 тысяч фанатов

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Published Сегодня, 02:31
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14 октября, в зале «Локомотив Арена», состоялся концерт певицы Полины Гагариной. Как рассказали читатели Atas.info, все билеты были распроданы, даже те, что стоили 15 000 рублей. Интересно, что помещение рассчитано всего на 5 тысяч человек.
Начало выступления немного задержалось — на 15 минут. Но несмотря на огромное количество зрителей, никаких толкучек и скоплений не возникло, что немного удивляет, т. к. после выступлений знаменитостей новосибирцы обычно жалуются на давку, как после концерта Басты.
Первая песня, с которой выступила певица, была «Навсегда». Она поделилась со сцены, что для неё этот город особенный, так как многие из её команды родом отсюда.