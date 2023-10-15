На концерт певицы Полины Гагариной в Новосибирске пришли 5 тысяч фанатов

Начало выступления немного задержалось — на 15 минут. Но несмотря на огромное количество зрителей, никаких толкучек и скоплений не возникло, что немного удивляет, т. к. после выступлений знаменитостей новосибирцы обычно жалуются на давку, как после концерта Басты.