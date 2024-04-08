Мужчина пытался перебежать улицу Петухова, но его сбила «КИА» — пешеход в больнице

На минувших выходных в «Чистой слободе» водитель выронил двух женщин из минивэна. А когда возвращался за ними, сбил пешехода. Успокоить беспечного ездока смог только кулак прохожего. Нарушителя задержали, он отказался проходить освидетельствование на опьянение.