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«КИА» сбила пешехода-нарушителя в Новосибирске

Мужчина пытался перебежать улицу Петухова, но его сбила «КИА» — пешеход в больнице

8 апреля 2024, 03:45
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

«КИА» сбила пешехода-нарушителя в Новосибирске

26-летний мужчина пытался перебежать улицу Петухова в Кировском районе утром 8 апреля.

25-летний мужчина за рулем «Киа Рио» сбил пешехода-нарушителя. 26-летний мужчина пытался перебежать улицу Петухова в Кировском районе утром 8 апреля около 6:20
возле автосалона Geely.

Как сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску, пешехода увезли в больницу.

Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

На минувших выходных в «Чистой слободе» водитель выронил двух женщин из минивэна. А когда возвращался за ними, сбил пешехода. Успокоить беспечного ездока смог только кулак прохожего. Нарушителя задержали, он отказался проходить освидетельствование на опьянение.

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