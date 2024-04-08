Мужчина пытался перебежать улицу Петухова, но его сбила «КИА» — пешеход в больнице

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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25-летний мужчина за рулем «Киа Рио» сбил пешехода-нарушителя. 26-летний мужчина пытался перебежать улицу Петухова в Кировском районе утром 8 апреля около 6:20
возле автосалона Geely.
Как сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску, пешехода увезли в больницу.
На минувших выходных в «Чистой слободе» водитель выронил двух женщин из минивэна. А когда возвращался за ними, сбил пешехода. Успокоить беспечного ездока смог только кулак прохожего. Нарушителя задержали, он отказался проходить освидетельствование на опьянение.