Спасатели рассказали новосибирцам, как действовать при внезапном затоплении

Перед тем, как покинуть дом, нужно отключить все источники энергии — электричество, газ, потушить огонь в печи. Окна и двери закрыть, если позволяет время, защитите окна и двери на первом этаже досками. Домашний скот выпустите, чтобы не подвергать риску.