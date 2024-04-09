Спасатели рассказали новосибирцам, как действовать при внезапном затоплении

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
К паводку можно подготовиться, собрав документы, лекарства, воду и еду, их должно хватать на двое суток. В первую очередь, нужно помочь детям, инвалидам и пожилым людям, их эвакуируют первыми.
Перед тем, как покинуть дом, нужно отключить все источники энергии — электричество, газ, потушить огонь в печи. Окна и двери закрыть, если позволяет время, защитите окна и двери на первом этаже досками. Домашний скот выпустите, чтобы не подвергать риску.
Если есть такая возможность — желательно покинуть зону затопления на лодках, катерах, плотах. А вот колесный транспорт — автомобили и мотоциклы — стоит избегать.
В случае, если невозможно покинуть зону подтопления, нужно подняться на максимальную высоту, подойдут чердаки. Там нужно оставаться до прибытия спасателей. Важно, чтобы они вас заметили.
При нахождении в воде, нужно снять с себя одежду и обувь.
Держитесь подальше от электрических проводов, особенно, если они повреждены. Продукты, подмоченные водой, есть нельзя.
Единый номер вызова экстренных служб — 112.