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Published Сегодня, 05:24

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Updated Сегодня, 05:26

Спасатели рассказали новосибирцам, как действовать при внезапном затоплении

Спасатели рассказали новосибирцам, как действовать при внезапном затоплении

9 апреля 2024, 05:24
Фото: Артур Салимов / 1MI
В Новосибирской области продолжает прибывать вода. В МЧС опасаются повторения сценария 2015 года, когда в зоне подтопления оказались больше 6 тысяч участков. Важно знать алгоритм действий в такой сложной ситуации.

К паводку можно подготовиться, собрав документы, лекарства, воду и еду, их должно хватать на двое суток. В первую очередь, нужно помочь детям, инвалидам и пожилым людям, их эвакуируют первыми.

Перед тем, как покинуть дом, нужно отключить все источники энергии — электричество, газ, потушить огонь в печи. Окна и двери закрыть, если позволяет время, защитите окна и двери на первом этаже досками. Домашний скот выпустите, чтобы не подвергать риску.

Если есть такая возможность — желательно покинуть зону затопления на лодках, катерах, плотах. А вот колесный транспорт — автомобили и мотоциклы — стоит избегать.

В случае, если невозможно покинуть зону подтопления, нужно подняться на максимальную высоту, подойдут чердаки. Там нужно оставаться до прибытия спасателей. Важно, чтобы они вас заметили.

При нахождении в воде, нужно снять с себя одежду и обувь.

Держитесь подальше от электрических проводов, особенно, если они повреждены. Продукты, подмоченные водой, есть нельзя.

Единый номер вызова экстренных служб — 112.

Фото: vk.com/sos112nsk
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#Происшествия#Новосибирск#Спасатели#Паводок#Подтопление#Алёна Рогонова
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