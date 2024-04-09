В Новосибирске арестовано имущество свинокомплекса «Кудряшовский» на 3 млрд рублей

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:16
Колыванский районный суд Новосибирской области наложил арест на имущество АО «Кудряшовское» на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Таким образом, удовлетворено ходатайство прокуратуры, поданное в рамках судебного процесса над бывшим директором аграрного предприятия Владимиром Гавриленко. Его обвиняют по трем статьям уголовного кодекса: загрязнение вод, порча земли, уничтожение лесных насаждений.
Гавриленко был задержан в октябре 2022 года после публикаций в прессе и жалоб жителей Колыванского района на массовую гибель рыбы в река Амба. По версии следствия, директор свинокомплекса дал указание сотрудникам под видом удобрений слить на поля значительное количество необезвреженного навоза. В результате была отравлена почва, попавший в реку навоз уничтожил в воде практически все живое.
Совокупный ущерб природе, по оценке гособвинения, превысил 3 млрд рублей.
АО «Кудряшовское» — крупнейший производитель свинины в регионе, входит в агропромышленный холдинг «Сибагро». По итогам 2023 года прибыльная ранее компания показала чистый убыток в размере 513,5 млн рублей.