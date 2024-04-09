В Новосибирске арестовано имущество свинокомплекса «Кудряшовский» на 3 млрд рублей

Гавриленко был задержан в октябре 2022 года после публикаций в прессе и жалоб жителей Колыванского района на массовую гибель рыбы в река Амба. По версии следствия, директор свинокомплекса дал указание сотрудникам под видом удобрений слить на поля значительное количество необезвреженного навоза. В результате была отравлена почва, попавший в реку навоз уничтожил в воде практически все живое.