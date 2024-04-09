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Свинокомплекс отравил землю и воду в Колыванском районе

В Новосибирске арестовано имущество свинокомплекса «Кудряшовский» на 3 млрд рублей

9 апреля 2024, 05:14
Фото: sibagrogroup.ru
Свинокомплекс отравил землю и воду в Колыванском районе
Арест имущественного комплекса АО «Кудряшовское» произведен по требованию прокуратуры для обеспечения гарантии возмещения ущерба, нанесенного природе Колыванского района

Колыванский районный суд Новосибирской области наложил арест на имущество АО «Кудряшовское» на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Таким образом, удовлетворено ходатайство прокуратуры, поданное в рамках судебного процесса над бывшим директором аграрного предприятия Владимиром Гавриленко. Его обвиняют по трем статьям уголовного кодекса: загрязнение вод, порча земли, уничтожение лесных насаждений.

Гавриленко был задержан в октябре 2022 года после публикаций в прессе и жалоб жителей Колыванского района на массовую гибель рыбы в река Амба. По версии следствия, директор свинокомплекса дал указание сотрудникам под видом удобрений слить на поля значительное количество необезвреженного навоза. В результате была отравлена почва, попавший в реку навоз уничтожил в воде практически все живое.

Совокупный ущерб природе, по оценке гособвинения, превысил 3 млрд рублей.

АО «Кудряшовское» — крупнейший производитель свинины в регионе, входит в агропромышленный холдинг «Сибагро». По итогам 2023 года прибыльная ранее компания показала чистый убыток в размере 513,5 млн рублей.

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#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Природа#Загрязнение#Уголовное дело#Кудряшовский
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