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Кудряшовский

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Октябрь
В суде Новосибирска названо имя виновника утопления ребенка в колодце
28 октября озвучили приговор одному из руководителей строительной компании, обвиняемого в смерти ребенка, утонувшего в системе водоотведения села Кудряши.
28 октября, 09:44
Июнь
Поставлена точка в уголовном деле экс-директора новосибирского АО «Кудряшовское»
3 июня суд принял решение прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении бывшего руководителя АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко, передает Управление судебного департамента региона.
3 июня, 11:15
Апрель
В Новосибирске арестовано имущество свинокомплекса «Кудряшовский» на 3 млрд рублей
9 апреля, 05:14

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