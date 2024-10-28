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Posted 28 октября, 09:44

Published 28 октября, 09:44

Modified 28 октября, 09:46

Updated 28 октября, 09:46

Суд назвал имя виновник

В суде Новосибирска названо имя виновника утопления ребенка в колодце

28 октября 2024, 09:44
Фото: Управления Судебного департамента в Новосибирской области
Суд назвал имя виновник
28 октября озвучили приговор одному из руководителей строительной компании, обвиняемого в смерти ребенка, утонувшего в системе водоотведения села Кудряши.

Обвинительный приговор озвучили заместителю директора строительной фирмы Ивану Гребельному. Его признали виновным в смерти ребенка. Дело рассматривал Новосибирский районный суд.

Как стало известно, 1 августа 2023 года девятилетний мальчик свободно проник на стройку, спустился в канализационный коллектор и провалился в проем, сделанный по прямому указанию обвиняемого. В результате он утонул в системе водоотведения села Кудряши.

Суд приговорил обвиняемому к лишению свободы на 2,5 года и запрета на занятие определенной деятельности на такой же срок. Так как совершенное преступление относится к не тяжким, суд заменил лишение свободы на принудительные работы на аналогичный срок. Из его зарплаты будут удерживать 10% в бюджет государства.

На данный момент решение суда не вступило в законную силу. Стороны могут обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

В поселке Кудряшовский ребенок пробрался на стройку и утонул в коллекторе
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