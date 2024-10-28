В суде Новосибирска названо имя виновника утопления ребенка в колодце

Суд приговорил обвиняемому к лишению свободы на 2,5 года и запрета на занятие определенной деятельности на такой же срок. Так как совершенное преступление относится к не тяжким, суд заменил лишение свободы на принудительные работы на аналогичный срок. Из его зарплаты будут удерживать 10% в бюджет государства.