Подросток на питбайке насмерть разбился в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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В Маслянинском районе Новосибирской области 16-летний подросток в субботу, 17 августа, передвигавшийся на модном мини-мотоцикле, перевернулся в придорожный кювет сельской дороги и умер от полученных травм на месте. Несчастный случай произошел примерно в 9 утра на улице Советской села Малая Томка.
В региональной Госавтоинспекции особо обращают внимание, что юный байкер по какой-то причине пренебрег правилами безопасности и решил не надевать шлем.
Сейчас представители дорожной полиции проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей, чтобы установить все подробности этого дорожно-транспортного происшествия.
В Госавтоинспекции назвали питбайк «игрушкой, без которой ребенок вполне может обойтись» и попросили родителей контролировать увлечения собственных детей.