Подросток на питбайке насмерть разбился в Новосибирской области

В Маслянинском районе Новосибирской области 16-летний подросток в субботу, 17 августа, передвигавшийся на модном мини-мотоцикле, перевернулся в придорожный кювет сельской дороги и умер от полученных травм на месте. Несчастный случай произошел примерно в 9 утра на улице Советской села Малая Томка.