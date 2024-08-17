atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Подросток на питбайке насмерть разбился в Новосибирской области

Подросток на питбайке насмерть разбился в Новосибирской области

17 августа 2024, 07:42
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области
В Маслянинском районе 16-летний парень на питбайке съехал в кювет, перевернулся и погиб, следует из сообщения Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В Маслянинском районе Новосибирской области 16-летний подросток в субботу, 17 августа, передвигавшийся на модном мини-мотоцикле, перевернулся в придорожный кювет сельской дороги и умер от полученных травм на месте. Несчастный случай произошел примерно в 9 утра на улице Советской села Малая Томка.

В региональной Госавтоинспекции особо обращают внимание, что юный байкер по какой-то причине пренебрег правилами безопасности и решил не надевать шлем.

Сейчас представители дорожной полиции проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей, чтобы установить все подробности этого дорожно-транспортного происшествия.

В Госавтоинспекции назвали питбайк «игрушкой, без которой ребенок вполне может обойтись» и попросили родителей контролировать увлечения собственных детей.

Железнодорожница спасла женщину от гибели под поездом в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Только горячая вода несколько лет текла из кранов у жильцов дома в НовосибирскеВ Новосибирске провален конкурс на ремонт легендарного «Дома с часами»Собачку с маленькой девочкой едва не разорвала овчарка под Новосибирском
#Юрий Фомиченко#Транспорт#Происшествия#Видео#Авария#Питбайк
Подпишитесь
В Новосибирске провален конкурс на ремонт легендарного «Дома с часами»
Сегодня, 02:00
Только горячая вода несколько лет текла из кранов у жильцов дома в Новосибирске
Сегодня, 02:51
Дюкер всплыл из-за обмеления Оби в Новосибирске — он может топить корабли
Вчера, 11:37
Состояние Октябрьского моста — предаварийное: мэр получил предостережение
Вчера, 11:11
Что посмотреть в Камне-на-Оби: изучаем достопримечательности старинного поселения
Вчера, 10:55
Региональной столицей развлечений назвали Новосибирск — артисты собирают стадионы
Вчера, 09:58