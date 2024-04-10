Не нужен Рангун нам бирманский: новосибирцы не желают путешествовать в Мьянму

В Новосибирске собираются закрыть прямой авиарейс в Мьянму

В сентябре 2023 года в Новосибирске торжественно открыли рейс из сибирской столицы в Мьянму. Маршрут в Юго-Восточную Азию был возобновлен после тридцатилетнего перерыва. Однако спустя восемь месяцев новосибирцы не горят желанием лететь в Бирму.