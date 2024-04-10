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Published Сегодня, 06:42

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В Мьянму надеются привлечь новосибирских буддистов

Не нужен Рангун нам бирманский: новосибирцы не желают путешествовать в Мьянму

10 апреля 2024, 06:42
Фото: Изображение Midjourney
В Мьянму надеются привлечь новосибирских буддистов

В Новосибирске собираются закрыть прямой авиарейс в Мьянму

В сентябре 2023 года в Новосибирске торжественно открыли рейс из сибирской столицы в Мьянму. Маршрут в Юго-Восточную Азию был возобновлен после тридцатилетнего перерыва. Однако спустя восемь месяцев новосибирцы не горят желанием лететь в Бирму.

Наполняемость прямого авиарейса варьируется до 70 человек при возможности перевозки более 200 человек. В генеральном консульстве Республики Союза Мьянма надеются, что проблема недостатка пассажиров решится к концу года.

«Авиакомпания летает в минус. Мы имеем 6 миллионов долларов убытка с сентября. Хотя это очень удобный транзит для туристических полетов в Юго-Восточную Азию», — цитирует ТАСС генерального консула Пьей Пхьоу Вея.

Решение проблемы видят в пропаганде Мьянмы среди туристов. В частности, в страну можно привлечь любителей буддистской религии и философии, поскольку там сохранилось множество уникальных пагод и буддистские паломники считают своим долгом посетить их.

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Представитель Myanmar Airways International ранее сообщала, что сейчас прорабатывается вопрос запуска рейса из Москвы в один из городов Мьянмы. Окончательное решение примут после окончания летнего сезона.

Стоит отметить, что в Бирме неоднократно вспыхивали межрелигиозные столкновения между буддистами школы Тхеравада и мусульманами-рохинджа. Кроме того, в стране действует цензура в Интернете.

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#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Отдых#Маршрут#Туризм#Авиарейс#Мьянма#Александр Ляхов
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