Когда начнется грибной сезон в Новосибирске — рассказал миколог

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Согласно мнению миколога Татьяны Бульонковой, пойти по грибы стоит не раньше начала мая. Урожай должен быть хорошим из-за теплой зимы.
«Морозы у нас не задержались, но зима была очень снежной. Почва за это время не сильно промерзла, а сейчас все активно тает. Поэтому грибной сезон наступит значительно раньше, на полторы недели», — заявила Татьяна Бульонкова Gorsire.ru.
Первыми съедобными грибами в новосибирских лесах будут сморчковые шапочки. Обычно они появляются в конце апреля или начале мая. После сбора их нужно как следует отварить. Отправляться «на охоту» можно уже в конце апреля. Ориентироваться нужно на раскрытие листьев осины