Когда начнется грибной сезон в Новосибирске — рассказал миколог

Первыми съедобными грибами в новосибирских лесах будут сморчковые шапочки. Обычно они появляются в конце апреля или начале мая. После сбора их нужно как следует отварить. Отправляться «на охоту» можно уже в конце апреля. Ориентироваться нужно на раскрытие листьев осины