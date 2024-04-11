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Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Новосибирцам рассказали, когда начнется грибной сезон

Когда начнется грибной сезон в Новосибирске — рассказал миколог

11 апреля 2024, 12:52
Фото: ВК / Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023

Новосибирцам рассказали, когда начнется грибной сезон

Весна потихоньку вступает в свои права. Теплые дни способствуют хорошему урожаю грибов. Когда заняться «тихой охотой» рассказал миколог.

Согласно мнению миколога Татьяны Бульонковой, пойти по грибы стоит не раньше начала мая. Урожай должен быть хорошим из-за теплой зимы.

«Морозы у нас не задержались, но зима была очень снежной. Почва за это время не сильно промерзла, а сейчас все активно тает. Поэтому грибной сезон наступит значительно раньше, на полторы недели», — заявила Татьяна Бульонкова Gorsire.ru.

Первыми съедобными грибами в новосибирских лесах будут сморчковые шапочки. Обычно они появляются в конце апреля или начале мая. После сбора их нужно как следует отварить. Отправляться «на охоту» можно уже в конце апреля. Ориентироваться нужно на раскрытие листьев осины

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#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Грибы#Природа#Грибники#Александр Ляхов
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